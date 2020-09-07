7 сентября умер советский и российский актёр Сергей Колтаков. Ему было 64 года. Об этом в инстаграме сообщил артист Семён Слепаков.

Сергей Колтаков родился в Барнауле в 1955 году. В 1979 году закончил актёрский факультет ГИТИСа в Москве. Дебютировал в кино в 1981 году в фильме "Валентина" режиссёра Глеба Панфилова.

Колтаков снялся в нескольких десятках картин. Среди его работ - "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", роль Фёдора Карамазова в сериале "Братья Карамазовы", "Двое на острове слёз", "Союз спасения" и многие другие.