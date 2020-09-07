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Убившему гея в центре Москвы отменили оправдательный приговор

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор жителю столицы Антону Бережному, который, по версии следствия, совершил убийство представителя ЛГБТ-сообщества на Курском вокзале.

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и потерпевших и направил дело на новое рассмотрение со стадии предварительного слушания и в ином составе судей и присяжных.

Убийство Романа Едалова произошло в июне 2019 года. По версии следствия, преступник напал с ножом на него и его спутника, Евгения Ефимова. Ефимов получил лёгкое ранение, а Едалов, заслонивший собой друга, скончался на месте.

В феврале Басманный суд Москвы на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемого в убийстве - несмотря на то, что он частично признал вину. Бережной заявлял, что погибший "сам упал" на нож, и просил квалифицировать дело как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Во время суда получивший ранение Евгений Ефимов рассказал, что нападавший оскорблял его и Едалова из-за их сексуальной ориентации. Он предполагает, что Бережной проследил за ними, когда пара вышла из ночного клуба.

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