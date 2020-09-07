Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД из-за Навального

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
"Недопустимо, что было использовано запрещённое химической оружие. Россия должна провести тщательное прозрачное расследование", - написал Рааб в твиттере.
Келин в ответ заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес России.
В британском МИДе глава российской дипмиссии заявил, что Москва заинтересована в установлении всех фактов, связанных с инцидентом.
- Навальный находился в коме с 20 августа - в течение 19 дней. 22 августа оппозиционера доставили из Омска на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В понедельник, 7 сентября германские врачи заявили, что вывели Навального из комы.
- На прошлой неделе власти Германии заявили, что в организме Навального были найдены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Ранее российские врачи следов яда в организме пациента не обнаружили.
- В России пока не возбуждено уголовное дело по факту отравления – объявлено лишь о проверке. Москва заявляла, что готова к проведению совместного расследования с Германией для выяснения обстоятельств произошедшего с оппозиционером.
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