В Ленобласти многодетные семьи получили заминированные участки 

Власти Ленинградской области выделили многодетным семьям участки в Кировском районе, которые были заминированы во время Великой Отечественной войны и до сих пор являются опасными, сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, в течение ближайших трёх недель разминированием будут заниматься специальные службы. Площадь территории, на которой будет проводиться разведка местности, превышает 10 гектаров. Отмечается, что за первые несколько дней работы найдено уже более 30 неразорвавшихся снарядов.

Кировский район Ленинградской области и, в частности, посёлок Молодцово стали одними из эпицентров боевых сражений за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Администрация района обещает, что после разминирования территории она будет безопасна для использования.