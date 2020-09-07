Белорусская милиция начала поиски Марии Колесниковой

Милиция в Белоруссии начала поиски члена оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой. О её исчезновении стало известно утром в понедельник, 7 сентября. Родные Колесниковой обратились в милицию с заявлением о пропаже.
По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и масках схватили Колесникову в центре Минска и силой завели её в микроавтобус. Позднее пропала связь с соратниками оппозиционера – Антоном Роднянковым и Иваном Кравцовым.
Представители милиции и Следственного комитета заявили, что не знают о задержании Колесниковой. Белорусский КГБ исчезновение оппозиционеров не комментировал.
Обеспокоенность судьбой Колесниковой высказали Берлин и Лондон. Они призвали Минск прекратить преследование оппозиции.
- Мария Колесникова – представитель штаба арестованного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Она получила известность во время предвыборной кампании как участница "Женского трио" – вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Оппозиционер – последняя участница "трио", которая оставалась в Белоруссии и была на свободе.
- Акции против президента Александра Лукашенко проходят в столице Белоруссии и других городах уже почти месяц – после выборов 9 августа, результаты которых, как утверждают протестующие, были грубо сфальсифицированы.
- В особенности в первые дни участников акций протеста задерживали, есть множество свидетельств об избиениях и издевательствах над ними.
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