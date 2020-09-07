Белорусская милиция начала поиски Марии Колесниковой

Милиция в Белоруссии начала поиски члена оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой. О её исчезновении стало известно утром в понедельник, 7 сентября. Родные Колесниковой обратились в милицию с заявлением о пропаже.

По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и масках схватили Колесникову в центре Минска и силой завели её в микроавтобус. Позднее пропала связь с соратниками оппозиционера – Антоном Роднянковым и Иваном Кравцовым.

Представители милиции и Следственного комитета заявили, что не знают о задержании Колесниковой. Белорусский КГБ исчезновение оппозиционеров не комментировал.

Обеспокоенность судьбой Колесниковой высказали Берлин и Лондон. Они призвали Минск прекратить преследование оппозиции.