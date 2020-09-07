Исполнитель теракта в стамбульском клубе получил пожизненный срок

Суд в Турции приговорил уроженца Узбекистана к пожизненному заключению. Абдулкадыра Машарипова признали виновным в совершении теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Тогда погибли 39 человек. Машарипов признал свою вину.

Ответственность на себя взяла запрещённая в России и многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство". Она назвала это актом мести за турецкое военное участие в сирийском конфликте.

Губернатор Стамбула ранее сообщил, что осуждённый проходил подготовку в лагерях радикальных джихадистов в Афганистане и предположительно прибыл в Турцию за год до теракта.