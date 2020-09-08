Мосгорсуд разрешил правоохранительным органам прослушивать московского муниципального депутата Юлию Галямину за месяц до того, как против неё было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”, ознакомившаяся с рассекреченным постановлением суда.

Политик подозревается в неоднократном нарушении правил проведения митингов — ей грозит за это лишение свободы на срок до пяти лет. Дело было заведено после акции по сбору подписей против поправок к Конституции 15 июля. Прослушивать телефон суд разрешил 17 июня.

В постановлении о прослушивании телефона есть запись о необходимости проверить причастность Галяминой к подготовке массовых беспорядков, рассказала её адвокат. Возможно, как повод для прослушивания было использовано так называемое “московское дело”, возбуждённое после массовых протестов в Москве после выборов в Мосгордуму в 2019 году. По нему были осуждены 22 человека.