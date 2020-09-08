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Мосгорсуд разрешил прослушивать Юлию Галямину за месяц до уголовного дела против неё

Юлия Галямина

Мосгорсуд разрешил правоохранительным органам прослушивать московского муниципального депутата Юлию Галямину за месяц до того, как против неё было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”, ознакомившаяся с рассекреченным постановлением суда.

Политик подозревается в неоднократном нарушении правил проведения митингов — ей грозит за это лишение свободы на срок до пяти лет. Дело было заведено после акции по сбору подписей против поправок к Конституции 15 июля. Прослушивать телефон суд разрешил 17 июня.

В постановлении о прослушивании телефона есть запись о необходимости проверить причастность Галяминой к подготовке массовых беспорядков, рассказала её адвокат. Возможно, как повод для прослушивания было использовано так называемое “московское дело”, возбуждённое после массовых протестов в Москве после выборов в Мосгордуму в 2019 году. По нему были осуждены 22 человека.

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