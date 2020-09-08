Неизвестные напали на штаб коалиции "Новосибирск 2020"

На штаб независимой политической коалиции "Новосибирск 2020" напали двое неизвестных. Они разбили стеклянную бутылку с какими-то химикатами в помещении, где находилось около 50 человек. Об этом Сибирь.Реалии рассказала сотрудница регионального штаба Навального Елена Носковец.

"В помещении находиться невозможно, люди эвакуированы, – рассказала активистка. В помещении проводилась лекция по наблюдению на выборах, присутствовало 50-60 человек, уточнила она.

Координатор штаба Навального и член коалиции "Новосибирск 2020" Сергей Бойко опубликовал видео нападения. "Штаб эвакуирован, работает полиция. Утверждают, что какая-то Асд-фракция. Двое волонтеров в скорой. Понятно кто и зачем. Но "Единую Россию" – это все равно не спасёт. написал Бойко.

"Предположительно, желтая жидкость, которую бросили в офис коалиции в Новосибирске, является оксидом азота. Относится к сильнодействующим ядовитым веществам. Возможные последствия – отек легких", – написала в твиттере сотрудница "Фонда борьбы с коррупцией" Ольга Гусева.

"Сибирь. МБХ медиа" со ссылкой на волонтера Ирину Селищеву сообщило, что на разбитой бутылке с жидкостью была надпись "АСД фракция". Этот препарат используется в ветеринарии. Двум активистам стало плохо, им вызвали скорую помощь.

В пресс-службе регионального МВД ситуацию пока не комментируют.