Лукашенко - российским СМИ: "Я просто так не уйду"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник дал интервью представителям нескольких государственных российских СМИ.
Интервью брали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, корреспондент российского Первого канала Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Интервью, которое в скором времени покажут российские каналы, пока не опубликовано, но некоторые заявления, сделанные Лукашенко в ходе разговора, стали известны.
- "Да, возможно, я немного пересидел... Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но, действительно, только я сейчас могу защитить белорусов".
- "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"
- "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов".
- Лукашенко готов углублять интеграцию с Россией, при условии что заработают не работающие сейчас механизмы Союзного государства.
- По мнению Лукашенко, за нынешней волной протестов в Белоруссии "стоят американцы", которые действуют через Польшу и Чехию.
- Лукашенко также объяснил своё появление с автоматом во время митинга оппозиции в Минске 23 августа. По его словам, это "означало только одно — я никуда не сбежал и готов защищать страну до конца".
- Лукашенко отверг возможность переговоров с Координационным советом оппозиции: "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия быди уничтожены, а рабочие стали безработными!"
- О Марии Колесниковой, которая, по сообщениям её соратников, порвала свой паспорт и так помешала недобровольному выезду из Белоруссии (сейчас её местонахождение неизвестно, власти утверждают, что она задержана пограничниками): "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы". Она "хотела убежать" в Украину, где живет ее сестра. "Как пограничник считаю, что ее задержали правильно".
Лукашенко прокомментировал также задержания российских журналистов в первые дни протестов, которые начались в стране после выборов 9 августа - официальные итоги которых оппозиция не признала. По его словам, сотрудники ОМОН действовали жёстко, чтобы "предотвратить блицкриг", а в задержании журналистов виноваты эмоции.
Неизвестно, задавались ли президенту Белоруссии вопросы о задержании перед выборами 33 граждан России, предполагаемых наёмников российских ЧВК. Лукашенко фактически утверждал, что они были направлены в страну дестабилизировать обстановку. Вскоре после выборов их - без комментариев с белорусской стороны - отпустили в Россию, хотя Украина требовала их экстрадиции.
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