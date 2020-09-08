Лукашенко - российским СМИ: "Я просто так не уйду"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник дал интервью представителям нескольких государственных российских СМИ.​

Интервью брали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, корреспондент российского Первого канала Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Интервью, которое в скором времени покажут российские каналы, пока не опубликовано, но некоторые заявления, сделанные Лукашенко в ходе разговора, стали известны.

"Да, возможно, я немного пересидел... Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но, действительно, только я сейчас могу защитить белорусов".

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов".

Лукашенко готов углублять интеграцию с Россией, при условии что заработают не работающие сейчас механизмы Союзного государства.

По мнению Лукашенко, за нынешней волной протестов в Белоруссии "стоят американцы", которые действуют через Польшу и Чехию.

Лукашенко также объяснил своё появление с автоматом во время митинга оппозиции в Минске 23 августа. По его словам, это "означало только одно — я никуда не сбежал и готов защищать страну до конца".

Лукашенко отверг возможность переговоров с Координационным советом оппозиции: "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия быди уничтожены, а рабочие стали безработными!"

О Марии Колесниковой, которая, по сообщениям её соратников, порвала свой паспорт и так помешала недобровольному выезду из Белоруссии (сейчас её местонахождение неизвестно, власти утверждают, что она задержана пограничниками): "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы". Она "хотела убежать" в Украину, где живет ее сестра. "Как пограничник считаю, что ее задержали правильно".

Лукашенко прокомментировал также задержания российских журналистов в первые дни протестов, которые начались в стране после выборов 9 августа - официальные итоги которых оппозиция не признала. По его словам, сотрудники ОМОН действовали жёстко, чтобы "предотвратить блицкриг", а в задержании журналистов виноваты эмоции.

Неизвестно, задавались ли президенту Белоруссии вопросы о задержании перед выборами 33 граждан России, предполагаемых наёмников российских ЧВК. Лукашенко фактически утверждал, что они были направлены в страну дестабилизировать обстановку. Вскоре после выборов их - без комментариев с белорусской стороны - отпустили в Россию, хотя Украина требовала их экстрадиции.