Жителя Ейска осудили за комментарий про Путина "укравшего деньги"

Суд в Ейске приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей местного жителя Николая Макухина, который оставил фейсбуке комментарий про президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Голос Кубани".
Макухина признали виновным по административной статье о неуважении к власти. Поводом для штрафа стал комментарий в фейсбуке, в котором житель Ейска заявил, что Путин "украл у него порядка 200-300 тысяч рублей, когда в 2014 году заморозил накопительную часть пенсии". Ранее Макухина уже штрафовали на 30 тысяч рублей за другой комментарий про президента России. В нём он заявил, что относится к той категории людей, "которая считает, что миллиарды Ролдугина - это деньги Путина, которые он украл у российского народа за 20 лет".
Впервые накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Власти называли это временной мерой. Взносы, которые работодатели переводили в Пенсионный фонд, ушли на выплаты пенсионерам. Позже эти меры неоднократно продлевались - последний раз в декабре 2018 года.
С марта 2019 в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.
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