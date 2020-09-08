Возобновила работу Венгерская служба РСЕ/РС

Во вторник 8 сентября возобновила работу Венгерская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Она была закрыта вскоре после окончания Холодной войны и перехода Венгрии к демократии. Работа службы возобновляется на фоне отмечаемого международными организациями ухудшения ситуации со свободой СМИ в стране.

"Мы очень рады возвращению в Венгрию с выдающимся контентом и присущей РСЕ/РС приверженностью служению общественным интересам, которые заключаются в том, что мы сообщаем о проблемах, наиболее волнующих нашу аудиторию" - заявила исполняющий обязанности президента корпорации Дэйзи Синделар.

Венгерскую службу возглавил Дьюла Чак, который ранее работал в Euronews, был корреспондентом Венгерской службы Би-би-си, занимал руководящие позиции в ряде венгерских СМИ.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода приняло решение возобновить работу Венгерской службы осенью прошлого года. Это стало ответом на серьёзные перемены, произошедшие в сфере медиа в стране. В индексе свободы прессы за 2020 год, составленном организацией "Репортёры без границ", Венгрия опустилась сразу на 16 позиций, заняв 89-е место. За последние 10 лет правительство Виктора Орбана прямо или непрямо взяло под контроль большинство ведущих СМИ в стране, включая общественное телевидение и радио.

Венгерская служба Радио Свобода (Szabad Europa Radio) вещала из Мюнхена и была закрыта в 1993 году. Бюро новой Венгерской службы расположено в Будапеште, она работает как онлайн-платформа (сайт https://www.szabadeuropa.hu/).

Ранее была возобновлена работа бюро РСЕ/РС в Румынии и Болгарии.