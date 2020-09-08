СМИ: спор Лондона и Брюсселя о Брекзите может дойти до суда

Спор между Великобританией и Евросоюзом о Брекзите может закончиться в Европейском суде, если Лондон нарушит условия соглашения, которое в январе подписал британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом пишет The Guardian. Ранее Джонсон пригрозил Брюсселю разрывом соглашения с ЕС.
Во вторник, 8 сентября, в Лондоне начался восьмой раунд переговоров об отношениях Великобритании и Евросоюза после Брекзита. Как сообщала Financial Times, королевство готовится принять новый закон, который может лишить юридической силы одно из основных положений о Брекзите – статус Северной Ирландии. Ранее Лондон и Брюссель договорились, что между Северной Ирландией и Ирландией сохранится прозрачная граница. При этом, имеющеся соглашение предусматривает возможность таможенных проверок грузов, прибывающих из Северной Ирландии в Великобританию.
Британская пресса отмечает, что, в случае предложенных Джонсоном изменений, Брюссель имеет право обратиться в суд. По решению суда, Лондон может получить значительные штрафы, а само соглашение о выходе из ЕС потеряет юридическую силу. Это может привести к торговой войне между Великобританией и Евросоюзом.
- Британские избиратели проголосовали за выход из ЕС на референдуме в 2016 году.
- Бывший премьер Тереза Мэй два года вела переговоры с Евросоюзом, однако заключённое ею соглашение три раза было отвергнуто британским парламентом. Борис Джонсон, сменивший Мэй, обещал вывести Британию из ЕС в любом случае – с договором или без.
- До конца 2020 года предусмотрен переходный период, в ходе которого Британия может договориться с ЕС о свободной торговле.
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