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По подозрению в мошенничестве задержан замглавы Минэнерго РФ

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан заместитель главы Министерства энергетики России Анатолий Тихонов.

Во вторник Тихонова доставили на допрос в Следственный комитет, после которого он и был задержан до предъявления обвинения.

Издание "МБХ медиа" сообщает, что дома у чиновника прошёл обыск. Обыски также были проведены у ещё нескольких сотрудников Минэнерго и заместителя гендиректора государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство" Игоря Кожуховского.

По версии следствия, мошенничество было совершено в рамках госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики", на которую было выделено 968 миллионов рублей. Часть из этих средств, как считают следователи, была похищена.

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