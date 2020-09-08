На знаки "За борьбу с COVID-19" потратят в 7 раз больше, чем на защиту

Власти Рязанской области потратят на изготовление четырёх с половиной тысяч памятных знаков "За борьбу с COVID-19" в семь раз больше, чем на медицинские средства защиты, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Издание отмечает, что сумма контракта по изготовлению знаков составляет почти полтора миллиона рублей, а защитных медицинских масок и костюмов с начала пандемии власти закупили на сумму чуть больше 200 тысяч.

При этом в начале пандемии коронавируса многие рязанские медики заявляли об острой нехватке средств индивидуальной защиты. Так, председатель регионального отделения профсоюза медработников "Действие", фельдшер скорой помощи Жанна Козлова рассказывала, что врачам выдали по две марлевые маски и предлагали их стирать.

Судя по описанию памятного знака "За борьбу с COVID-19", он будет состоять из "опрокинутого символа коронавируса и креста с изображением посоха Асклепия".