В Киеве напали на бывшего политзаключённого Владимира Балуха

На гражданского активиста, проживающего в Киеве крымчанина Владимира Балуха, напали неизвестные. У Балуха тяжёлая травма головы, сломаны рука и ключица.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что активиста прооперировали и направили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов Киева установили место, где находился пострадавший. Ведётся работа со свидетелями.