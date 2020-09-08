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В Киеве напали на бывшего политзаключённого Владимира Балуха

Владимир Балух

На гражданского активиста, проживающего в Киеве крымчанина Владимира Балуха, напали неизвестные. У Балуха тяжёлая травма головы, сломаны рука и ключица.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что активиста прооперировали и направили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов Киева установили место, где находился пострадавший. Ведётся работа со свидетелями.

  • Житель аннексированного Крыма Владимир Балух был арестован в декабре 2016 года после обыска у него дома. Сотрудники российских ФСБ и полиции обнаружили несколько тротиловых шашек и патроны. Активист, отказавшийся в 2014 году от российского гражданства, заявил, что боеприпасы и взрывчатка ему подброшены российскими силовыми органами, преследующими его за проукраинскую позицию.
  • Балух был осужден на три с половиной года лишения свободы. Во время нахождения в заключении против него было возбуждено второе уголовное дело по обвинению руководителя изолятора временного содержания, который утверждал, что Балух напал на него во время утреннего обхода. Балух свидетельствовал в суде, что это начальник ИВС несколько раз ударил его в присутствии других сотрудников. Но украинец был признан виновным и по этому эпизоду.
  • Правозащитное движение "Мемориал" признало Балуха политическим заключенным.
  • 7 сентября 2019 года Балух Вернулся на Украину в рамках российско-украинского обмена заключёнными и задержанными.

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