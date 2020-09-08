Учителям Петербурга поручили искать у школьников ЛГБТ-символику 

Учителям школ Невского района Петербурга поручили искать ЛГБТ-символику на страницах своих учеников в социальных сетях, а в случае обнаружения таковой составлять на них досье, включающее домашний адрес ребёнка или подростка. Об этом со ссылкой на переписку учителей одной из школ сообщила "Российская ЛГБТ-сеть".

Согласно переписке, распоряжение ещё весной было дано администрацией района. Оно касалось учащихся с пятого по одиннадцатый класс. Собранные учителями данные затем должны были передаваться в МВД.

Начальник отдела образования администрации Невского района Любовь Чалганская подтвердила, что учителя проводили "выборочный мониторинг" страниц школьников на предмет нарушения статьи административного кодекса о "пропаганде нетрадиционных отношений". Она утверждает, что ни одного протокола составлено не было.

В сентябре прошлого года о подобном мониторинге рассказал первокурсник Уральского государственного экономического университета. После того как на странице в соцсети студента обнаружили подписку на ЛГБТ-паблик, ректор угрожал ему отчислением.