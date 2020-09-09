Конгрессмены призывают Белый дом расследовать отравление Навального

Руководители комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса призвали Белый дом провести официальное расследование по факту возможного применения химического оружия против Алексея Навального.

В письме президенту Трампу конгрессмен-демократ Элиот Энгел и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол пишут о том, что они глубоко обеспокоены сообщениями об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок" и формально требуют проведения расследования согласно федеральному закону об уничтожении химического и биологического оружия.

Согласно этому закону, после поступления запроса законодателей администрация должна в течение двух месяцев провести расследование. Если вывод о применении химического оружия подтвердится против нарушителя вводятся санкции.

Законодатели напоминают, что США уже ввели санкции против Кремля в рамках этого закона после отравления в Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и его дочери. Повторное применение запрещенного оружия должно повлечь расширение санкций, пишут законодатели. Они также призывают Белый дом поддержать международные требования о проведении расследования под эгидой Организации по запрещению химического оружия.