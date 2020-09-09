В "МБХ медиа", "Открытой России" и у "Объединенных демократов" идут обыски

В Москве в офисе "Открытой России" и редакции "МБХ медиа" проходят обыски. Об это сообщает само издание. Пришедшие представились сотрудниками управления по экономической безопасности.

Во вторник утром с обысками также пришли к участникам проекта "Объединенные демократы" во Владимире, Ивановской области и Татарстане. Об этом "Новой газете" рассказала координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

"Объединенные демократы" занимаются поддержкой кандидатов в муниципальные депутаты.

Как пишет издание, во Владимире пришли с обысками к координаторам Александре Романовой и Андрею Сергееву и кандидату в городскую думу Илье Косыгину, в Ивановской области — к координатору Николаю Дьячкову, кандидатам Ирине Мальцевой и Андрею Сергееву, в Татарстане — к кандидату Ирине Никифоровой и в квартиру родителей кандидата Эмиля Гараева.

Председатель "Открытой России" Татьяна Буракова впоследствии сообщила, что обыски проходят по делу ЮКОСа —постановления выданы Басманным районным судом Москвы.

"Очевидно, что никакой связи с ЮКОСом у независимых кандидатов и штаба "Объединённых демократов" нет, это акт давления и беспредела со стороны государства в интересах "Единой России", которая эти выборы с треском проигрывает", - написала она в телеграме.

Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова отметила, что при поддержке проекта "Объединенные демократы" на выборы идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Все они уже зарегистрированы. Попытку навредить проекту через обыски она назвала нелогичной и абсолютно бесполезной.

Дело ЮКОСа о хищениях было открыто в 2003 году. По нему всё ещё проводят обыски, в частности, в июле обыски прошли в офисе "Открытой России", редакции "МБХ медиа" и в квартирах руководителей проектов.