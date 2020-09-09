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Песков: прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в 2020 году не состоится. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прямую линию, намеченную на июнь, ранее перенесли из-за пандемии коронавируса

По его словам, в силу сложившихся в этом году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", поэтому проводить ее в традиционном формате "было бы излишним". При этом Песков добавил, что "элементы" этого формата используют на ежегодной пресс-конференции Путина, которая пройдет в декабре.

Владимир Путин ежегодно с 2001 года проводит две большие пресс-конференции в прямом эфире — летом он общается с россиянами в формате "прямой линии", а в конце года — с журналистами. До этого прямые линии отменялись лишь дважды — в 2004 и 2012 годах.

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