В Белоруссии перестал выходить на связь член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Сегодня утром Знак должен был дать интервью, однако видеозвонок оборвался. Через некоторое время продюсер радиостанции получил сообщение со словом "маски".

Как рассказал TUT.BY пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Глебов, в 8.30 у Максима должно было быть интервью, но он не зашёл в зум. Когда Глебов ему позвонил, он произнес фразу "похоже кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен.

Очевидцам удалось сфотографировать задержание Максима Знака. Как передает корреспондент TUT.BY с места событий, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые судя по всему, что-то ломают.

Максим Знак — адвокат бывшего кандидата на пост президента Виктора Бабарико, один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Белоруссии. Пять из семи оппозиционеров либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

Два дня назад были похищены член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и её соратники Иван Кравцов и Антон Роднянков. Белорусские власти решили вывезти их на Украину. Кравцов и Роднянков сейчас находятся в Киеве, они рассказали, что Колесникова на границе разорвала паспорт и выбралась из автомобиля через окно. Колесникову задержали. Где она сейчас до сих пор точно неизвестно. По данным штаба не допущенного к выборам президента Белоруссии Виктора Бабарико, она может быть задержана в Мозырском погранотряде. Пограничная служба не подтвердила и не опровергла эти данные.