ВЦИОМ: большинство жителей РФ не хотят объединения с Белоруссией

Более 40 процентов жителей России не хотят объединения с Белоруссией и предпочитают добрососедские отношения с ней. Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

На фоне роста напряженности и массовых протестов в Белоруссии россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран , отмечают социологи. За Союзное государство высказались 22 процента респондентов. 17 процентов участников опроса считают, что Белоруссия должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов, один процент опрошенных хотели бы, чтобы Россия вошла в состав Белоруссии.

Опрос проводился 20 августа по телефону среди одной тысячи шестисот россиян старше 18 лет.



Договор о Союзе Белоруссии и России был подписан президентами двух стран Александром Лукашенко и Борисом Ельциным 8 декабря 1999 года. Документ предусматривает, в том числе, создание единого парламента, общей валюты, унификацию законодательства и государственной символики. Он подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного, налогового пространства, объединения энергетических, транспортных, таможенных систем двух стран.

В прошлом году президенты России и Белоруссии не исключали подписания соглашения об интеграции двух стран. Называлась даже дата возможного подписания – 8 декабря. Однако на встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план разработанных "дорожных карт" по интеграции.

Позже отношения между Минском и Москвой и вовсе обострились – в частности, из-за споров о ценах на энергоносители, которые Белоруссия закупает у России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался в адрес руководства России.

Согласно данным социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого , если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов. В то же время усилились проевропейские настроения: число приверженцев вступления Белоруссии в Евросоюз возросло с 24 до 32 процентов.