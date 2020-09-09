В Англии из-за COVID запретят собрания с участием более 6 человек

С понедельника 14 сентября в Англии будут запрещены собрания с участием более 6 человек - в связи с ростом числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает Би-би-си, за нарушение этого правила будет грозить штраф в 100 фунтов (более 10 тысяч рублей), а за повторное нарушение - уже 3200 фунтов.

Новые правила не будут распростряняться на школы, рабочие места, а также свадьбы и похороны.

Сейчас разрешены собрания с участием до 30 человек.

По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, он надеется, что меры можно будет смягчить к Рождеству.

Карантин в Британии был введён в конце марта, ограничительные меры начали постепенно отменять в мае, однако часть из них по-прежнему остаётся в силе.

В последние дни в Британии вновь выявляют в среднем более 2 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в день. Число выявленных случаев растёт и в других странах Европы - в Италии их более тысячи за день, во Франции в среднем 6-7 тысяч. В Чехии за последние сутки установлен рекорд за всё время эпидемии - более 1 тысячи новых инфицированных. В ряде стран ужесточают правила ношения масок и проведения массовых мероприятий. Карантинные меры, подобные тем, что вводились весной, однако, пока не вводятся.

В России за последние сутки зафиксирован самый большой прирост выявленных случаев заражения коронавирусом с середины августа. Это 5 218 случаев. Скончались от COVID-19 в России, по официальным данным, за последние сутки 142 человека.

В среду стало известно о приостановке испытания вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Это произошло из-за побочной реакции у одного из участников испытаний, сообщает BBC News. The New York Times сообщает, что речь идет о воспалении спинного мозга. Эта вакцина сейчас проходит III фазу испытаний, в которых участвуют около 30 тысяч человек.

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована ещё до III фазы испытаний. Они проходят сейчас. При этом вакцина уже направлена в гражданский оборот.