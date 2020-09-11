Во второй части этого выпуска: Как немецкий журналист полюбил русский язык. Репортаж из литовского Парка сов

Прилагательное «итальянский» чаще всего можно встретить в словосочетаниях «итальянская опера», «итальянская кухня», «итальянское кино». В этом выпуске речь пойдёт о другом словосочетании: «итальянский любовник». Свидетельства из первых рук. Записи Карины Арзумановой.

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Итальянские мужчины овеяны романтическим ореолом. Губы охотно изгибаются в попытке пропеть их звучные имена. Мои собеседницы делятся историями, впечатлениями об интимной дружбе и браках с итальянцами.

УВЕРТЮРА

­—Если говорить о стереотипах, тогда можно итальянских мужчин разделить на две категории: казановы и синьоры. Казанова — это все, что попадется. Любая женщина в поле зрения этого мужчины не останется незамеченный. И второй тип мужчин — это синьоры. Это мужчина, который женат, который уже оборот своей головы сокращает. Педантичные, хороший вкус. Они хотят, чтобы женщина хорошо выглядела, его женщина. Женщина для итальянского мужчины — объект самовосхищения.

—Мужчина ухаживает за собой, их нужно ждать. Вряд ли будет такая ситуация, что мужчина уже оделся и ждет свою женщину, нет, наоборот скорее. Поверхностность какая-то и легкомысленность, наверное, такое тоже есть, но в принципе итальянские мужчины достаточно серьезны в отношениях, особенно после 40 лет.

—Безусловно, отличие итальянцев заключается в выражении своих чувств. Все, что говорит итальянец, надо делить, но он это чувствует на самом деле. Если мужчине понравилась женщина, то он будет говорить: без тебя жить не могу, сейчас умру, спрыгну с моста. Для русского мужчины это было бы действительно что-то экстраординарное. Для итальянца это обычное дело. Когда я уезжала, он начал плакать. Это меня совсем сразило, потому что мужчина плачет не потому, что горе, а просто потому, что ты уезжаешь. Реально у него текли слезы. Как фильм смотришь. Женщинам же нравится слушать, естественно, это ничего не значит, завтра он влюбится в другую. Итальянцы, особенно мужчины, любят говорить, строить планы. ты воспринимаешь это как реальные планы, а потом он говорит: "Да нет, это же я рассуждал, как может быть". С одной стороны, это такой самец, а с другой стороны —капризный ребенок. Я привыкла, что в России у меня и первый муж, и папа, все, с кем я общалась, если болеют, тебе вообще никогда об этом не скажут. Здесь же мужчина, у которого температура реально 37, умирает, все должны вокруг него ходить, чуть ли не к смерти готовиться. Он будет капризничать. У меня муж хотел, когда первый раз заболел, правда, у него была под 40 температура, чтобы я все это время сидела на кровати рядом с ним, просто на него смотрела, он бы на меня кашлял. Я говорю: "От того, что мы будем вдвоем болеть, лучше никому не будет. Давай я буду заходить каждые пять минут". Он обижался, звонил маме, чтобы его пожалели. Такие все. Они, может быть, немножко более извращенные в своих желаниях, они хотят попробовать все. В Италии, как говорят сами итальянцы, самые популярные проститутки — это трансгендеры. Они очень ценят семью и дорожат ею, гордятся и одновременно практически все изменяют, процентов 80 точно. Это я скорее знаю по рассказам мужчин, которые пересказывают, о чем они говорят в компании. Допустим, человек шесть собрались, и все начинают рассказывать о своих любовницах. Какой-нибудь один не колется, но это не значит, что у него никого нет. При этом все любят жен на самом деле, ценят их и хорошие отцы, мужья. Конечно, есть мужчины, которые не изменяют женам, наверное, их даже немало, но сами итальянцы об этом рассказывают, как о каком-то экспонате. Например, мне мой друг говорил: "Да, я знаю мужчину, у нас есть во дворе, я с ним разговаривал, он мне говорил: "А ты знаешь, я никогда не изменял жене". И вот они это передают из уст в уста, что есть такие мужчины. Это в природе итальянцев, такое к этому отношение. Он изменил жене, у него поднялось настроение, он вернулся в семью, все забыл, все хорошо.

Карина Арзуманова:

Симоно, серфер из Триеста.

ВСТРЕЧА

—Он запомнился красотою неземною. За красотой пошла, за живостью. С итальянцами всегда весело и вкусно. Мне встречались мужчины, всё выглядят, как будто подросток влюбился, хоть ему 35, например. Меня всегда очень искренность привлекает, когда я вижу, что человек не боится, не стесняется. Прекрасно целуются. Мы познакомились, когда я была в Испании на серфинге. Погода была плохая, учиться серфингу было невозможно. Это было четыре дня, первый секс. Не до требований, там реально все. Едем на возбуждении первом. Как сказать хороший? Такой секс в отношениях не продлился бы. Но на такой скорости трудно, конечно, не кончить. Скорость и напор лошадиный.

Карина Арзуманова:

Сицилиец Антонио

РАССТАВАНИЕ

—У него была божественная улыбка, очень симпатичный, у него тоже было прекрасное тело, тоже предпочитал быстрый секс. Но он сказал: "Я хочу учиться, ты меня научи". Он был готов к семье, он мне нравился. Не было никакой категоричности, был очень податлив. Интересно говорил о политике. Интересно с ним было. Получилась такая ситуация, что ко мне вернулся мой бывший мужчина, мне пришлось делать выбор. В этом треугольники мы прожили две-три недели, потом я это не выдержала. Такое было напряжение, мне самой физически потянуть двух мужчин непросто.

­—Как часто ты «тянула»?

—Каждую ночь тянула, то там, то сям. И с этим итальянцем было самое прекрасное расставание в моей жизни. Я купила просекко, разные итальянские вкусности, пришла к нему, говорю: "Давай отмечать". Он говорит: "Что будем отмечать?". "Будем расставание отмечать". Он говорит: "Ну, ты все-таки его выбрала? Я думаю, что ты делаешь неправильный выбор, но это дело твое". Мы провели прекрасную ночь и утром полюбовно расстались.

—Ты подарила ему прощальную ночь?

—Да, это очень трогательно на самом деле. Мне вообще жалко, что люди расстаются на черных нотах,

Карина Арзуманова:

Фабрицио, шеф из Милана.

РЕВНОСТЬ

—Мы познакомились в ресторане. Я сразу поняла, что знаки внимания приходят вместе с едой. Мачо сто процентов. Он всегда следил за тем, как он выглядит, всегда следил за тем, какая у него прическа, вкусно ли он пахнет. Мы работали в ресторане по 16 часов в день, любой человек может вспотеть, любой человек может какой-то неприятный запах издавать, он же никогда. Не знаю, как ему это удавалось. Дома готовила я, когда человек работает каждый день в ресторане по 12 часов, он очень ценит любую приготовленную еду. Я готовлю, он всегда придет и быстренько накроет на стол, то есть сервировочка, все красивенько, скатерть, цветочки. Это было классно.

—Что еще было классного?

—Он хороший любовник, из 5 я бы 4,5 поставила. Были нюансы, которые можно было бы чуть подправить. Я бы хотела больше, наверное, каких-то слов во время. Может быть, не все мужчины любят общаться во время секса. Подстегивающие, приятные, возбуждающие фразы, какие-то комплименты фигуре, лицу, эмоциям, мне это в принципе нравится. Молчаливый секс, так сказать, был с его стороны.

—А вот это неожиданно.

—Да, при том, что итальянцы очень любят поговорить. Но он был очень тактильным человеком, то есть ему очень важны были прикосновения, потрогать волосы, погладить по руке, просто приобнять, постоянно целовать в одну щечку, во вторую. То есть он был очень тактильным любовником, начинал осыпать поцелуями с кончиков пальцев, заканчивая губами и так далее. Он был ужасно ревнивым, для меня это было большим переломным моментом научиться в какие-то моменты скрывать свою красоту, чтобы молодой человек не выходил из себя. Он мне один раз даже сказал, что я не хочу с тобой выходить на улицу, так часто гулять, потому что на тебя обращают внимание мужчины, я считаю, что они хотят тебя отбить. Вплоть до того, что я могла договориться с подругами о том, что пойду с ними на аперольчик: "А, ты одеваешь такую красивую юбку коротенькую, видимо, там будут какие-то мужчины. Значит тебе там кто-то нравится". Ему говорю, что иду с подругами с 7 до 9, до 10 я буду дома, за эти два с половиной часа он мне мог прислать 20 сообщений: "А что ты делаешь? Вкусный кофе или нет? А что вы сейчас обсуждаете?". Такие вопросы. Ты пошла в свой выходной встретиться с девочками, хочешь поговорить спокойно, не глядя в телефон, но если ты ему не отвечаешь в течение хотя бы 15 минут, начинается просто бомбардировка, еще сотни сообщений. В итоге ты просто выбешиваешься до такой степени, что уже просто не хочешь ничего: ни аперольчика, ни девочек, просто хочешь прийти домой и сказать: "Вот я тут, на тебе мою ручку, сиди, радуйся жизни". Были сцены несколько раз, бросались друг в друга телефонами. Я даже сломала кран на кухне. Я была настолько разозлена, что со всего размаха ударила по этому крану, и он просто отвалился, у меня остался кран в руках, я ему сказала, что если он мне будет устраивать такие сцены ревности, то ему каждый раз придется ходить и менять эти краны. Да, кран он мог поменять. Он посмеялся и сказал, что да, лучше не будем тебя злить. Мой белорусский темперамент тоже не настолько низок, как мог бы кто-то подумать, по сравнению с итальянским.

Карина Арзуманова:

С юга на север по направлению к Винченцо, миланскому адвокату.

—Я оперная певица. В Италию меня занесло именно по профессиональным соображениям. Отучившись в московской Гнесинке, отучившись в Санкт-Петербургской консерватории, я поехала в Рим, чтобы понять, что такое бельканто. Приехав в Рим, я, конечно, была очарована, во-первых, Италией. Конечно, я заметила, не скрою, интерес у итальянских мужчин ко мне больше, чем у российских. Все-таки, мне кажется, у нас в России это все так сложно. То есть человек хочет просто познакомиться — это нормальное явление в нашем мире. У меня в России с этим, откровенно говоря, были проблемы. После моей первой любви я конкретно занималась своей карьерой, может быть даже это и к лучшему. Приехав в Рим, я познакомилась потом с моим первым итальянцем, потому что второй — это мой муж, не такая большая у меня коллекция мужчин. Чувство самосохранения, все-таки одна путешествую с 17 лет. Я родилась в Кемерово, в Сибири. Что сказать об этих отношениях? Эти отношения были сложными, потому что я не говорила на итальянском. Я занималась: открываю либретто оперы и выписываю все слова, которые я не знаю, так я начала учить итальянский язык. Это очень большая преграда, самое первое, из-за чего итальянские браки рушатся. Я скажу вам больше. Когда заходишь, например, на российский сайт по Италии, там написано красным по белому: "Прочитайте внимательно, прежде чем вступать в брак с итальянскими гражданами, что вас ожидает, в каком положении сейчас страна, кем или чем себя представляют итальянцы, а потом на самом деле не являются". Я счастливый человек, что меня привела профессия в Италию. Разница между итальянцем, который родился на юге, и итальянцем-северянином, как Антарктика и Африка. Первый мой молодой человек был из Рима. У нас была большая ревность к моей профессии. Я, конечно, до конца не понимала язык. Ведь жизнь — это не то, что ты поел, как дела, как прошел день, и всё. Хочется же обсудить какие-то красивые моменты жизни, выставки, писателя или нашумевшую премьеру в театре. Он был не музыкант. Я очень рада, что я нашла силы в себе закончить эти отношения. Он ухаживал за мной очень красиво. Конечно, мне было одиноко, потом появляется в твоей жизни человек, который начинает ухаживать красиво, сердце любой девушки тает, хочется верить всегда в хорошее, видишь сразу положительные качества человека. Потом, когда начинаются проблемы, появляется вопрос: либо я выживаю, либо я ухожу. Я помню, что я была поражена гиперэмоциональностью. Рукоприкладства, слава богу, не было, но злость была такая, я прямо боялась. Приняли участие родители в нашей истории, его родители, я послушалась их и осталась. Собственно говоря, сделала неправильно, потому что надо было сразу делать ноги. Я артистка, у меня нет страсти к кулинарии, я не люблю готовить. По сей день благодарю бога, что я послушала свою холодную рациональность сибирскую и не вышла замуж за него, никаких цепей на себя не наложила, потеряла только время, которое не вернуть, и нервы. Так было обидно, когда я, например, выступала в Римской академии в филармонии, у меня был успех, все подходили ко мне, обнимались, как у итальянцев принято, два поцелуйчика, он, конечно, этого не понимал. Надо закрыть дома, наверное, поселить у моря. Минус, который был: он был слишком чистоплотным по дому. Что-то ему недодали. Построив свой шикарный дом, он не разрешал мне в нем, грубо говоря, ютиться, его раздражало, что я разбрасывала вещи. Я не грязнуля ни в коем случае, но каждый день с тряпочкой, с пуфиком я не ходила — это сто процентов. Я сбежала, спасаться нужно было. Я уехала в Россию, я знала, что я больше туда не вернусь, в этот дом. Я сыграла такую роль, что, мол, мы увидимся обязательно, через месяц я прилечу. Но, естественно, я закрыла все доступы к себе. В пост-отношениях есть всегда тоже развитие. Вернись, тебя люблю, потом, когда ты не отвечаешь, появляются угрозы, что больше никогда ты не приедешь в Италию, я тебе закрою все виды на жительство. Когда я закрыла эти отношения, я для себя поняла: мой мужчина никогда не будет итальянец. Я должна была полететь в Вену, для своего мастер-класса. Так получилось, что я в Риме в аэропорту знакомлюсь со своим будущим супругом. Я сидела в баре и смотрела ноты, думала, что мне петь на прослушивании, как мне себя показать: как русскую певицу либо сразу в итальянском репертуаре. Винченцо просто подошел, что-то заказать и сказал, что тоже играет на пианино, что у него была своя рок-группа когда-то. "А ты что, оперой занимаешься? Ну-ка покажи что-нибудь". Сразу начинают передразнивать — это так глупо. Но здесь, конечно, произошла приятная какая-то волна. Он мне предложил обменяться телефонами.

—Вы дали ему телефон?

—Да, я дала правильный телефон. Он летел в Милан, а я летела в Вену. Потом мы списались. Он сказал: "Я приеду в Рим. Если у тебя есть время, желание, мы можем сходить на аперитив, на ужин, если ты захочешь". Я для себя решила, что я буду естественна, я не буду никакие надевать каблуки, платья, декольте, ресницы. Честное слово, я решила, что я не хочу привлекать внешне человека. Слава богу, родители мне дали прекрасную внешность. Но я хочу другого контакта — человеческого, а не просто телесного. Винченцо, естественно, был одет как северный итальянский мужчина — рубашка, галстук, костюм дорогой, вылизанный, конечно. Он — миланец. После третьей встречи он мне предложил поехать в Венецию. Мы с ним поехали на три дня в Венецию, естественно, там он включил свой шарм по полной программе. Я для себя поняла одну вещь: нельзя на негативном поведении и опыте своих бывших сразу рубить на настоящих, они ни в чем не виноваты. Он мне предложил такой ва-банк — начать жить вместе сразу в Милане. "Зачем тебе этот Рим? Ты вообще не стандарт Рима, тебе нужно в Милан, здесь люди серьезные. Надо всегда искренней быть". Я говорила: "Я оперная певица, я пою дома, я распеваюсь". То есть я не так пошла, помычала где-то в уголке, я пою в полный голос. Если мне нужно в субботу попеть, допустим, у меня конкурс в воскресенье, я буду петь полтора часа или два дома. Пожалуйста. Сразу проникся в моей репертуар, понимать наш музыкальный мир непросто. Я все-таки считаю, когда человек занят в своем деле, женщина, мужчина, нет дополнительной энергии для каких-то ссор. Винченцо очень любит русскую кухню. Нет, хочу пасту, как многие, и точка. Боже, паста не должна быть слишком сделана, нужно al dente, 9 минут или 10 минут, нет, надо 8, потому что потом донести до сковородки или до раковины — это еще полминуты, и она проварится. Я вам честное слово даю, не в этом смысл жизни. И это великолепно, что Винченцо разделяет мои взгляды. У нас разница в возрасте 14 лет, я ее абсолютно не чувствую. Всегда интересно, не так что: где мы будем сегодня вечером кушать? Это может убить все, даже самый лучший секс. Что там секс, ладно, час в день, а в сутках же 24 часа. Хорошо, два часа отведем на секс, но что ещё 22 часа с ним делать, горе луковое? Я знаю, что у него был очень небольшой опыт, потому что была очень строгая мама, с которой он жил до 35 лет. Такие итальянцы у нас, не то что мы в 17 лет уезжаем из Сибири на покорение Москвы. Слава богу, мы все наверстали.

Театр и отцовство. Розарио, режиссер из Палермо.

—Я замужем уже 7 лет. Мы познакомились в Будапеште. Я поехала туда учиться. Он режиссер, я актриса театра. Сильная очень аура, такая сильная энергетика, что это было видно издалека. Это его первый брак, они очень поздно женятся. В случае развода, все достается жене, и дети, и имущество, надо платить алименты. Поэтому они прежде чем жениться, сто раз подумают. Когда он узнал, что мое имя Светлана переводится как "свет", он сразу сказал, что действительно: ты приносишь свет в жизнь. Русские женщины более, я не совсем русская, я чувашка, но мы более семейные. Сейчас я вижу девчонок моего возраста здесь в Италии, они никогда не гладят, они не умеют готовить, и они ориентированы на индивидуализм. Даже когда они слышат мой разговор с мужем по телефону на работе, они мне часто говорят: ну как же так, почему ты должна думать, что приготовить? Почему ты должна ему сказать, как одеть ребенка? Позавчера, когда я сказала, что я даю это интервью, я его спрашиваю: "Что мне нужно рассказать?". Он говорит: "Ты должна сказать, что мой муж итальянец, он превосходный, гениальный. В Италии есть только мой муж, я только его знаю". Он знает 6 языков. Но когда он приехал ко мне в деревню, он очень расстроился, потому что все разговаривали на чувашском, и ему не очень пригодился русский. Он долго не мог понять, почему в учебнике постоянно диалоги: "Сегодня плохая погода, холодно и дождь". В итальянском учебнике было бы ровно наоборот. Когда он приехал, он понял. Было минус 27, и он на улице просто не мог разговаривать. Я ему что-то говорила, он не отвечал. Я говорю: "Почему ты не отвечаешь?". "Я концентрируюсь, чтобы не помереть". Мой муж уехал в 15 лет из дома. Но на самом деле я вижу, что мама всегда имеет очень важную роль для них. Когда к нам приезжает в гости из Палермо его мама, все должно крутиться вокруг нее, она должна быть всем довольна, ее нужно хорошо накормить, ее нужно сводить в ресторан, ей нужно обеспечить какую-то культурную программу. И это для меня совершенно удивительно, потому что, если бы ко мне приехала мама, она приехала бы нам помогать, а тут нет, тут мы должны как-то устраивать увеселение. Итальянские мужчины просто идеальные отцы, они играют. Когда Алиса родилась, она первые полтора года просыпалась каждые полчаса ночью. Мы разделили эти 10 часов, 5 часов спала я, 5 часов спал он. Они очень помогают, они действительно прекрасные отцы.

Идеальный брак. Микеле, римский банкир.

—Каждый наш вечер — это идеальный вечер. Ребенок занят своими делами. Ни один вечер не проходит без свечей. Он всегда говорит, что ты ничего не должна, мы должны все вместе. Рутины не прибавилось. У нас дочь родилась, ей сейчас 4 года — это еще одна "мы". Меня зовут Елена, а дочь Элена. Моя история исключительна.

Вместо заключения.

—После расставания с итальянцем я ходила, рисовала себе картинку в голове о том, что я хочу в следующий раз мужчину, который бы вообще никак не посягал на мое свободное время. Видимо, визуализация и запросы во вселенную сработали, пришел страстный бразилец, но абсолютно спокойный. Доверяет.

Далее в программе:

Родной язык. Разговор с журналистом Борисом Райтшустером (Берлин).

Из жизни сов. Рассказывает владелец Парка сов (Литва).