В Петербурге почти семь тысяч медиков пострадали от СOVID-19

В Санкт-Петербурге пострадавшими от коронавирусной инфекции признаны 6835 медицинских работников. Все они заразились оказывая помощь пациентам. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на городской комитет по социальной политике.

Из около семи тысяч пострадавших медиков - 35 умерли от осложнений на фоне коронавируса. В комитете отметили, что общая сумма компенсации пострадавшим составила 1,7 миллиардов рублей. 5826 медработников получили по 300 тысяч рублей, семьям 22 погибших - выплатили по одному миллиону рублей. При этом 55 человек не получили компенсацию "из-за отсутствия права".

В Петербурге с начала пандемии зафиксировано 38 436 случаев заражения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявили 218 новых заболевших. Всего умерли 2574 человека. По данным "Списка памяти", в Петербурге за время пандемии погибли 68 медицинских работников.