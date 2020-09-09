Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Минпросвещения отменило обязательные ЕГЭ по иностранным языкам

Министерство просвещения отменило запланированное на 2022 год введение обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку. Такое решение принял министерский совет по образовательным стандартам, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Ранее чиновников просили отменить экзамен как "не отвечающий национальному суверенитету".

Обязательный экзамен должны были сдавать школьники, планирующие поступать в ВУЗы в конце следующего учебного года. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. Принципиальное решение о введении третьего обязательного выпускного экзамена было принято ещё в 2010-х годах.

В 2019 году отменить экзамен потребовала общественная организация “Национальный родительский комитет”. Там заявили, что сдача ЕГЭ по иностранному языку должна быть добровольной, ведь “Россия является великой независимой страной, а не колонией”. В организации заявили, что введение обязательного экзамена по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности страны.

В январе о возможной отмене экзамена писал “Московский комсомолец”. По данным издания, в региональных школах опасались, что их языковая подготовка слишком слаба. О том же в интервью Радио Свобода сказал сопредседатель межрегионального профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий. Согласно статистическому сборнику Высшей школы экономики, на конец 2017 года только 57,6 процента от всех школ в России были оснащены оборудованными кабинетами для преподавания иностранного языка.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG