Свобода и боль: художественное осмысление травмы девяностых

"Мне кажется, 90-е – это наша общая российская травма, которая просто так не залечивается. Это тяжелый опыт, который сопровождает нас всю жизнь", – рассказывает режиссер Данил Чащин. Он поставил читку пьесы-реквиема Алексея Житковского "о свободе девяностых, которую мы не ценили". Впервые она была показана на независимом фестивале молодой драматургии "Любимовка", который проходит в Москве.

Когда я прочитал пьесу в первый раз, я ничего не понял

Называется пьеса "Коби Брайант". Монологи героев, как будто звучащие параллельно друг другу и друг друга даже дополняющие, разбавляют песни групп "Иванушки International" и Nirvana. Параллельно звучат отрывки из индийских книг. В этот поток сознания внезапно врывается Борис Ельцин со своей знаменитой новогодней речью "Я устал, я ухожу", а дальше снова драки во дворе, первая любовь и дорогие финские конфеты, спрятанные до праздника, – бытовые детали, в которых многие смогут найти что-то знакомое.

"Когда я прочитал пьесу в первый раз, я ничего не понял", – признается Данил Чащин. Потом он общался с автором, актерами и перечитывал произведение снова. "Не могу сказать, что я до конца понял пьесу сейчас, – добавляет режиссер. – Я осмыслил ее не головой, а скорее прочувствовал. Глубина и особенность пьесы именно в ее эмоциональном включении".

Для Чащина постановка стала ностальгией по 90-м, временам его детства. По его словам, несмотря на все сложности тех лет, запомнились они как одни из самых счастливых моментов в жизни. "Мама еще молодая, тебя все любят. Детство – это время, когда ты познаешь мир. То есть личные события не совпадают и даже идут вразрез с общественными. Пьеса получилась как раз об этом", – объясняет автор постановки.

Пьеса состоит из осколков

Его главной задачей было сохранить легкость и ритмичность пьесы. Несмотря на хронический страх и неудачи героя в любви, постановка не вызывает грусти, скорее приятное чувство уюта и тепла, как от просмотра семейного альбома или архивных видеозаписей.

"Эта пьеса – поток сознания. Она состоит из осколков – мелких сюжетных линий. Тут нет главного героя с четкими жизненными принципами и целями. Ощущение, что ты идешь по улице того времени: слышишь популярные песни, какие-то диалоги, обрывки фраз", – рассказывает о своих ощущениях Чащин.

Именно из-за отсутствия четкой сюжетной линии воспринимается пьеса зрителями по-разному. После читки во время обсуждения постановки кто-то рассказывал о легкой грусти во время выступления Ельцина, кто-то сконцентрировался на проблеме насилия. Для кого-то связующими стали детали быта, которые очень четко подмечены Алексеем Житковским: "Я не жил в 90-е, но финские конфеты, которые мама прятала до праздников, тоже помню".

Внутри надлом, но одновременно чувствуется свежесть

По словам Чащина, особенность пьесы как раз и состоит в том, что каждый в ней видит отражение своего детства, сильно или не очень похожего на то, которое описал Житковский. "Пьеса – это ведь своего рода зеркало. Не только мы смотрим спектакль, но и он смотрит нас. То, что близко и отзывается нам, мы и находим в постановке", – отмечает режиссер.

90-е – это благодарное время для творческого осмысления, уверен он. "Время очень кинематографичное. Внутри лежит оголенный конфликт и надлом, с одной стороны. С другой – чувствуется свежесть, новизна. Появляется легкая и одновременно жестковатая музыка. Жизнь выстраивается по-новому", – говорит режиссер.

Сейчас время после пандемии напоминает то состояние, в котором люди находились в 90-х. Сейчас тоже нет понимания, что будет дальше. Ожидание чего-то лучшего есть, но страх будущего еще сильнее.

Каждый день фестиваля открывает мастер-класс, потом проходят читки и обсуждение постановок. Здесь есть пьесы о погружении в природу насилия, мрачных закоулках интернета, истории КГБ и гражданской войне в Таджикистане.

Фестиваль призван открыть театральному миру новых авторов. В его центре "новые пьесы, говорящие о сегодняшних реалиях и ценностях, которые составляют основу жизни современного человека и общества". Записаться на очный показ можно за сутки до представления. Онлайн-трансляции доступны круглосуточно, в том числе в записи.