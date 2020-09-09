"Новая газета": чеченский активист на видео с бутылкой был похищен

19-летний чеченец Салман Тепсуркаев, которого под запись на видео заставили сесть на бутылку, был похищен местными жителями, которые, предположительно, имеют отношение к правоохранительным структурам.

Об этом написала "Новая газета", отметив, что располагает всеми доказательствами. Издание получило точные сведения о дате, месте и обстоятельствах похищения, также у нас есть данные, указывающие на местонахождение Тепсуркаева в данный момент, говорится в публикации на сайте "Новой газеты".

Редакции стало известно, что похищении Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Уже на следующий день он оказался на территории этой республики, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР "Терек" в Грозном, сообщается в материале "Новой". Журналисты намерены передать все собранные сведения правозащитникам центра "Мемориал" - для приобщения к заявлению с требованием провести немедленную проверку о возможном похищении и пытках. Это заявление "Мемориал" уже подал.

Видеозапись сидящего на коленях голого чеченского юноши, который называет себя Салманом Тепсуркаевым, появилась в интернете 7 сентября и вызвала широкий резонанс. Молодой человек заявляет, что он - один из администраторов оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Называет его "грязной группой", в которой "делают позорные вещи". В конце записи Тепсуркаев говорит, что наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение и передаёт эстафету другим администраторам.

Представитель 1ADAT рассказал сайту Кавказ.Реалии, что Тепсуркаев был не администратором, а активистом оппозиционного движения в Чечне, и какое-то время модерировал чат канала. По словам собеседника Кавказ.Реалий, видео пришло с аккаунта Тепсуркаева в общий чат активистов. В субботу в ходе переписки молодой человек сообщил ему, что "проговорился кадыровцу и за ним пришли". После этого связь с Тепсуркаевым прервалась.

Телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – "борцами с режимом Рамзана Кадырова".

Редакция Кавказ.Реалий обратились за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека при главе Чечни. В офисе омбудсмена сообщили, что знают о произошедшем, но ни сам пострадавший, ни его родные к ним не обращались. При этом отметили, что сотрудники уполномоченного по правам человека в Чечне "готовы заняться проверкой инцидента в связи с недопустимостью происходящего на видео".