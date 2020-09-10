ФБК: стоимость недвижимости семьи главы Татарстана - 3,5 млрд рублей 

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому семья президента республики Татарстан Рустама Минниханова владеет недвижимостью на сумму три с половиной миллиарда рублей, а сам президент обладает коллекцией часов за сто миллионов рублей.

В ФБК утверждают, что Минниханову, его жене, сестре жены, а также дочке родной сестры президента принадлежат несколько домов площадью от 575 до 1 600 квадратных метров, апартаменты в Москве напротив Кремля и 222-метровая квартира в Дубае.

Кроме того, жене главы Татарстана Гульсине принадлежит гостиничный комплекс, долю в котором, по данным ФБК, она продала кипрскому офшору российского олигарха Рубену Варданяну. В фонде считают, что сделка являлась "псевдопокупкой", нужной для того, чтобы прикрыть взятку, которую Варданян заплатил семье Миннихановых.

Ещё один дом, записанный на супругу Минниханова, был "выменян" у местного бизнесмена Равиля Зиганшина, что в ФБК также расценивают как взятку.

Отдельно в Фонде борьбы с коррупцией изучили страницы членов семьи главы Татарстана в социальных сетях, отметив, что все они "любят фотографироваться с бриллиантами, сумками ценой по 20 тысяч евро, и зачем-то постоянно фотографируют чёрную икру".