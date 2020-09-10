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Помпео: велик шанс, что Кремль причастен к отравлению Навального

Майк Помпео

"Велик шанс того, что это было сделано по указанию высших российских официальных лиц", - заявил в среду в интервью американской радиостанции Госсекретарь Майк Помпео, говоря об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам Помпео, США вместе с европейскими странами пытаются выявить ответственных за атаку на Навального. "Мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы уменьшить риск повторения подобных эпизодов", - заявил Госсекретарь Помпео, не говоря о том, что какие шаги может предпринять администрация Трампа. Помпео назвал покушения на диссидентов "темными пятнами" на репутации государств: "Так нормальные страны не действуют".

Хотя Помпео прямо не обвинил власти России в организации отравления Алексея Навального, это первое официальное признание того, что в Белом доме причастность Кремля к покушению рассматривается как наиболее вероятная версия происшедшего. До сих пор США и европейские столицы требовали от Москвы тщательно расследовать этот эпизод и напоминали, что это входит в ее обязательства в рамках Договора по уничтожению химического оружия.

20 августа Навальный оказался в реанимации в больнице Омска с признаками отравления. Через два дня он был отправлен на лечение в берлинскую больницу, где врачи нашли в организме следы боевого отравляющего вещества типа "Новичок".

Власти России отрицают факт отравления Навального. Представители больницы в Омске, куда был первоначально госпитализирован Навальный, заявили что причиной внезапной болезни оппозиционера было нарушение обмена веществ.

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