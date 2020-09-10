Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд рублей

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении ущерба в размере порядка 148 миллиардов рублей за разлив топлива в конце мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе природоохранного ведомства.

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчик — "Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящая в "Норникель".

Представители "Норникеля" иск пока не прокомментировали. Ранее компания не согласилась с оценкой причиненного в результате аварии ущерба, которую дал Росприроднадзор.