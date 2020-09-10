Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 млрд рублей

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении ущерба в размере порядка 148 миллиардов рублей за разлив топлива в конце мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе природоохранного ведомства.
Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчик — "Норильско-Таймырская энергетическая компания", входящая в "Норникель".
Представители "Норникеля" иск пока не прокомментировали. Ранее компания не согласилась с оценкой причиненного в результате аварии ущерба, которую дал Росприроднадзор.
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.
- 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
- Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентным.
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 почти в 148 млрд рублей (около $2 млрд).
- После этого, как писали "Известия", министерство финансов подготовило поправку в Бюджетный кодекс, в результате которой выплаченная "Норникелем" компенсация за нанесенный экологии ущерб уйдет в федеральный бюджет. Действующее законодательство предполагает, что эти деньги должны поступить в муниципальный бюджет, а значит, власти Норильска могли получить сумму, в восемь раз превышающую среднегодовой доход города.
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