Популяция диких животных за 50 лет сократилась на 68 процентов

Популяция диких животных в мире за последние 50 лет сократилась примерно на 68 процентов. Это более 20 тысяч популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Наибольшие потери животных зафиксированы в Латинской Америке – 98 процентов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе популяция сократилась на 45 процентов, в Северной Америке – на 33, в Европе и Центральной Азии – на 24.

Специалисты по охране природы и зоологи заявили, что основной причиной столь серьёзного сокращения численности животных в дикой природе стала человеческая деятельность. Изменить ситуацию поможет изменение способа производства и потребления продуктов питания, а также сокращение пищевых отходов, считают эксперты журнала Nature.

Данные об исчезновении диких животных и растений собирает Международный институт охраны природы. Он проанализировал более 100 тысяч видов животных и растений, из которых более 32 тысяч видов находятся под угрозой исчезновения.