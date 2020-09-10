В Чечне задержаны братья и сестры Ахмеда Закаева

В Чечне задержаны и увезены в неизвестном направление две сестры и два братья живущего в Великобритании чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на самого Закаева.

Оппозиционер связывает задержания его родственников в Чечне с заявлениями в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о пытках, внесудебных задержаниях и других нарушения прав человека в Чечне. По словам Закаева, также задерживают его племянников, которых увозят неизвестные структуры.

В редакции Кавказ.Реалии пока не располагают комментарием МВД по Чечне.