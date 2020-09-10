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В Чечне задержаны братья и сестры Ахмеда Закаева

Ахмед Закаев

В Чечне задержаны и увезены в неизвестном направление две сестры и два братья живущего в Великобритании чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на самого Закаева.

Оппозиционер связывает задержания его родственников в Чечне с заявлениями в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о пытках, внесудебных задержаниях и других нарушения прав человека в Чечне. По словам Закаева, также задерживают его племянников, которых увозят неизвестные структуры.

В редакции Кавказ.Реалии пока не располагают комментарием МВД по Чечне.

  • Ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что с Закаева "будет спрос" за публикации анонимного оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.
  • 8 сентября, Ахмед Закаев опубликовал видеообращение по поводу записанного на видео унижения жителя Чечни Салмана Тепсуркаева. Оппозиционер назвал случившееся "величайшим позором". Высказываясь в поддержку телеграм-канала 1ADAT, он назвал себя "и модератором и админом этой группы".

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