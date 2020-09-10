Умерла актриса Дайна Ригг, сыгравшая Оленну Тирелл в "Игре престолов"

Британская актриса Дайна Ригг, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Её Величества" и роли Оленны Тирелл в "Игре престолов", умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Ригг начала свою карьеру в кино в 60-х годах прошлого века. С 1965-го по 1968-й снималась в сериале "Мстители" в роли Эммы Пил. С 1959-го по 1971-й она играла на сцене Королевского Шекспировского театра. После работала в Национальном театре Великобритании, а также принимала участие в постановках других театров Англии. В 1994 году Ригг получила титул Кавалерственной дамы за вклад в театральное искусство.

Последней работой Ригг в кино стал предстоящий фильм ужасов режиссёра Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо". Выход картины запланирован на 2021 год.