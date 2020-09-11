"Норникель" счел преждевременным иск Росприроднадзора на ₽148 млрд

Компания "Норникель" назвала преждевременным судебный иск на 148 миллиардов рублей, поданный 10 сентября Росприроднадзором. Ведомство требует возместить экологический ущерб после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
В "Норникеле" указывают, что экспертиза объемов собранных нефтепродуктов ещё не проведена. Только после её завершения можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба, говорится в заявлении компании.
По мнению юристов "Норникеля", из итоговой суммы ущерба должны быть вычтены расходы на ликвидацию последствий экологической катастрофы. Представители компании будут отстаивать эту позицию в суде, но надеются на компромисс с Росприроднадзором и разрешение спора в досудебном порядке.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце августа также высказывал надежду на досудебное урегулирование вопроса о вреде окружающей среде в результате аварии в Норильске.
- Накануне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина. Он признал свою вину в халатности во время аварии на ТЭЦ-3, приведшей к экологической катастрофе. По версии следствия, Ахметчин знал об утечке топлива из резервуара, но ничего не предпринял.
- В общей сложности, уголовные дела после ЧП под Норильском возбуждены в отношении семи человек.
- 29 мая в Норильске произошел разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино.
- 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлена ЧС федерального характера. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила ущерб от экологической катастрофы в 148 миллиардов рублей.
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