"Норникель" счел преждевременным иск Росприроднадзора на ₽148 млрд

Компания "Норникель" назвала преждевременным судебный иск на 148 миллиардов рублей, поданный 10 сентября Росприроднадзором. Ведомство требует возместить экологический ущерб после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

В "Норникеле" указывают, что экспертиза объемов собранных нефтепродуктов ещё не проведена. Только после её завершения можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба, говорится в заявлении компании.

По мнению юристов "Норникеля", из итоговой суммы ущерба должны быть вычтены расходы на ликвидацию последствий экологической катастрофы. Представители компании будут отстаивать эту позицию в суде, но надеются на компромисс с Росприроднадзором и разрешение спора в досудебном порядке.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце августа также высказывал надежду на досудебное урегулирование вопроса о вреде окружающей среде в результате аварии в Норильске.