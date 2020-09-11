За месяц число заболевших COVID-19 в мире выросло на 8 миллионов

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) подтвердили 5 504 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимальный суточный прирост заболевших с конца июля.

За сутки умерли 102 пациента, ещё 5 734 человека выздоровели. Нарастающим итогом в России зарегистрировано один миллион 51 тысяча 874 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране было зафиксировано 18 365 летальных случаев. Лечение продолжают 165 402 человека.

Ровно полгода назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. С того момента как обнаруженный в Китае вирус начал распространяться по миру, общее число заболевших в 188 странах превысило 28 миллионов, около миллиона человек умерли. Самыми пострадавшими остаются США, Индия и Бразилия.

Несмотря на все прилагаемые усилия, в последнее время число заболевших вновь начало увеличиваться. Всего за четыре дня в мире стало на один миллион больше заразившихся: отметка в 27 млн была пройдена 7 сентября. За месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 миллионов.

Так, во Франции накануне было зарегистрировано почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за все время эпидемии. Одновременно в стране в последние дни наблюдается рост числа пациентов в отделениях интенсивной терапии, сообщает Русская служба Би-би-си.

В пятницу в Париже пройдет заседание членов правительства и экспертов в области здравоохранения, на котором будет обсуждаться ужесточение мер по борьбе с эпидемией.

Власти Израиля, где также ухудшается эпидемиологическая обстановка, уже утвердили введение строгого карантина на две недели на время осенних праздников. В этот период экономическая деятельность будет полностью остановлена. Работать будут только жизнеобеспечивающие предприятия. Затем последуют ещё две недели "строгого сдерживания", в рамках которой экономическая деятельность будет восстановлена наполовину. Школы и университеты останутся закрытыми.

Ранее в четверг представители системы здравоохранения предупредили, что больницы в Израиле приближаются к границе своих возможностей в связи со стремительным ростом количества тяжёлых больных.

Как показал опрос, проведённый Би-би-си в 27 странах, пандемия коронавируса ударила по бедным странам сильнее, чем по остальному миру. Так о снижении доходов в связи с введенными из-за эпидемии ограничениями, сообщили 69 процентов респондентов в более бедных странах по сравнению с 45 процентами в более богатых.

Результаты опроса более 30 тысяч человек также показали, что женщины были в худшем положении, чем мужчины, а афроамериканцы сообщали о более высоком уровне заражения COVID-19, чем белые граждане США.

О серьезных проблемах в связи с пандемией заявили и молодые участники опроса, многие из которых лишились возможности получать образование и устроиться на работу.