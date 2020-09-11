В Финляндии 10 сентября задержан подозреваемый в попытке покушения на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева. Об этом сам Ломаев сообщил редакции “Кавказ.Реалии”.
По словам Ломаева, финские правоохранительные органы обеспечили ему охрану и ограничили его активность в видеоблоге на время расследования. Он утверждает, что заказчики предлагали за его убийство полмиллиона долларов.
Ломаев ведёт ютьюб-канал, где систематически критикует власти Чечни. В интервью “Кавказ.Реалиям” он вспоминал, как в 2004 году его похитила милиция в Грозном, он был обвинён в терактах против сотрудников МВД и подвергнут пыткам. О его деле подробно писала Анна Политковская.
Покушения на чеченских блогеров
- В январе 2020 года в Лилле был убит 44-летний Имран Алиев, известный как Мансур Старый. Подозреваемым называют 34-летнего Усмана Мамадиева, скрывшегося в Чечне после покушения.
- 26 февраля в одной из стран Европы произошло покушение на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Задержаны трое подозреваемых — все они граждане России, как минимум один из них — чеченец.
- В июле в Австрии был убит выстрелом в голову ютьюб-блогер, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова: Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. По подозрению в преступлении задержаны уроженцы Чечни.
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