В Финляндии 10 сентября задержан подозреваемый в попытке покушения на оппозиционного чеченского блогера Мусу Ломаева. Об этом сам Ломаев сообщил редакции “Кавказ.Реалии”.

По словам Ломаева, финские правоохранительные органы обеспечили ему охрану и ограничили его активность в видеоблоге на время расследования. Он утверждает, что заказчики предлагали за его убийство полмиллиона долларов.

Ломаев ведёт ютьюб-канал, где систематически критикует власти Чечни. В интервью “Кавказ.Реалиям” он вспоминал, как в 2004 году его похитила милиция в Грозном, он был обвинён в терактах против сотрудников МВД и подвергнут пыткам. О его деле подробно писала Анна Политковская.

Покушения на чеченских блогеров