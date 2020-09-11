"Оскорбление целого народа". Телешоу о Беларуси возмутило блогеров

Незадолго до того, как Маргарита Симоньян отправилась в Минск брать интервью у Александра Лукашенко, на телеканале НТВ вышел выпуск программы ее мужа Тиграна Кеосаяна "Международная панорама", в котором, в числе прочего, высмеивался образ участницы протестов - "рассерженной белорусской горожанки".

Актриса московского театра "Буфф" Екатерина Шмакова, сыгравшая эту роль, вчера опубликовала видеообращение, в котором попросила прощения у жителей Беларуси.

Это уже второй случай, когда актриса, снявшаяся в "Международной панораме", позднее просит за это прощения у публики. Ранее с извинениями выступала Альбина Кабалина, чье имя стало известно после расследования ФБК, посвященного этой передаче.

Некоторые комментаторы восприняли обращение Шмаковой скептически.

Мария Кучерова

Сначала снялась в ролике у боброедушек, а теперь слёзно просит прощения у белорусского народа.

Рустем Адагамов

да просто затравили в инстаграме. ничего нового

Юрий Донец

А вот это существо, которое издевалось над беларускими протестами, над жертвами ментовского насилия. Почитайте, как ее друзья оправдывают. Мое мнение - после такого человек должен прекратить всякую деятельность, связанную с публичными показами.

Наталья Маршалкович

Она прям-таки не знала, куда идет? Ее силой затащили в студию? Она вернула деньги за роль? Нет? Тогда это гроша ломаного не стоит. Не согрешишь - не покаешься

Ян Леонович

Актриса, сыгравшая хамскую и оскорбительную роль «беларуской активистки» в шоу Тиграна Кеосаяна «Международная Пилорама» на НТВ, говорит, что ей ужасно стыдно. Извиняется. Вот высмеивать перед многомиллионной аудиторией подвиг женщин, идущих за свои убеждения под дубинки и в тюрьму, издеваться над целым народом, хохотать над десятками убитых и пропавших без вести, сотнями искалеченных и тысячами заключённых — это всё ей не было стыдно. Отрабатывала гонорар с особым пристрастием. А тут вдруг прозрела. «Не верю» (с)

Алексей Красовский

Еще один новый жанр: сначала снимаем пародию на митинги, потом покаяние. Умеет Кеосаян зарывать таланты, в этом ему равных нет.

Но много и сочувственных комментариев.

Кирилл Гончаров

Это очень хорошо. Умничка.

Другой вопрос, зачем изначально снялась в этом «шедевре»?

Анастасия Храпун

Когда не интересуешься политикой, а просто "делаешь работу за деньги"... А ведь так живёт каждый 2-й россиянин.

Радует только одно. Кеосаяну не удалось найти актрисы, которая бы согласилась сниматься в ролике, ПОНИМАЯ, что на самом деле происходит.

Девочку просто использовали, но совесть у нее есть.

Наталья Дедейко

Актер - очень зависимая профессия. Часто нас используют, мы не знаем, что будет на выходе.

Решаем мы, и ответ несем тоже мы.

Я не оправдываю, но и не осуждаю эту девушку...

Как есть.

Анастасия Клюева

И злюсь и жалко Екатерину. Посмотрела её страницу, она очень хочет сниматься. Я много видела подобных ситуаций подлизывания в актерской среде. Но в этом ролике, как и в предыдущих резонансных, дело доходит до грани. Друзья, не работайте с . Каждый любит вкусно поесть и вообще поесть. И в целом любит свою профессию в той или иной мере. Но всегда так же присутствует возможность выбора. И не надо думать что мы чем-то отличаемся от Катерины. Она такой же человек и перед ней стоял выбор.

Виктория Мусвик

Посмотрела ролик - редкостное гэ. «Против чего вы протестуете?» - «Сиськи маленькие». «Желаю вам поменьше митингов и побольше петтингов» (это прям реально по тв теперь такое? амплуа пошляк из подворотни? Оо). Просто самое дно уже, конечно. Шутейки за рубль пучок. Стучат и стучат со дна. Я не понимаю, это эта система телевизионной ахинеи так людей ломает? Она говорит «лично моя мораль была нарушена» и «ужасно стыдно за то, что я сделала». Плачет. Всех жалко, прямо ужас - особенно, конечно, женщин сейчас на митингах в Беларуси, которых сейчас начали активно преследовать, но и актрису эту.

Дмитрий Бавырин

Хорошо, когда у человека совесть есть .

То есть человеку от его совести бывает скорее плохо, но в целом совесть - это хорошо.

Татьяна Сальвони

Девушку использовали и влёгкую выкинули на помойку все ее мечты, планы, достоинство, самоуважение. Я не знаю, как так получилось, что она согласилась, но она нашла в себе силы извиниться. И я представляю, что она чувствует внутри. Это настоящее надругательство над личностью. Мне ее жалко и я ей очень сочувствую. Хоть не оправдываю кривляние в эфире, это было ужасно. Но вижу, что это ещё одна жертва лукашенковского режима, на территории России. Вот она - цена поддержки психопата всеми методами.

Евгений Кедрун

Сейчас гуляет ужасное видео про Беларусь с участием этой актрисы. Все делают ошибки...

У беларусов есть суперсила - мы умеем прощать.

Многие считают, что извиняться должна не актриса, а создатели передачи.

Олег Пшеничный

Екатерина Шмакова в программе Кеосаяна на НТВ создала глумливый пародийный образ протестующей и тупой беларуски в вышиванке. Смотреть там не на что, это хуже, чем детское порно.

Но теперь она раскаивается и это производит сильное впечатление. Работает же совесть, работает! А такие как Кеосаян, они из каких опилков сделаны, что не только ничего сами не чувствуют, но умышленно растлевают таких девушек.

И вот за такой харрасмент, разврат и моральное изнасилование молодых людей эти Кеосаяны должны ответить отдельной графой.

А девушке хочется сказать: Екатерина, ну теперь-то Вы поняли, к каким Вы людям попали, ища славы и денег? Бегите от них куда глаза глядят!

Евгений Москаленко

Слава Богу. Совестливый человек оказался.

Но есть ведь ещё редактора, сценаристы, продюсеры, операторы, скованные одной цепью лизоблюдства и пахабщины и есть ещё главные бенефициары пошлости - семейка запутинские миллиардеров кеосаян-симоньян.

Ирина Петровская

Дурная бесконечность. Одна такая «актриса» уже извинялась за участие в этом непотребстве. Вторая пошла. У Кеосаяна в его вернувшейся из отпуска «Международной пилораме» как бы пародия на «женское лицо» белорусской оппозиции. Тупо, мерзостно, ни на секунду не смешно. Он ещё и Youtube канал завёл, чтобы выговориться о том, что по разным причинам не проходит в эфир. Вот это, за что извиняется кривляющаяся в сюжете девица - эдакая Свобода на баррикадах , было именно в эфире НТВ. Там у него есть рубрика «Здравствуй, писец». Это он - полный!!!!

Алексей Владовский

Исполнительница осознала.

А заказчики как были бесстыдными мразями, так и остались...

Николай Травкин

Российская пропаганда на ГосТВ - штука с таким запахом, что врагу не пожелаешь. А уж когда госзаказ исполняет супружеская пара - хоть святых выноси!

До сих пор чемпионствовали на этом поприще Скабеева с мужем Поповым. До такой пошлости и низости дошли, что казалось бы ниже некуда. Но тут в связи с событиями в Беларуси вышла на телеарену парочка Симоньян-Кеосаян и днище пробила.

Александр Рыклин

Зачем-то посмотрел ролик Кеосаяна про белорусские протесты...

Слушайте, ну бывают же гармоничные браки! Как эти люди нашли друг друга... Конечно, только на небесах, только на небесах заключаются такие союзы!

Андрей Лошак

Как люди могут делать такое? Дело не только в том, что на протестах в Беларуси уже семь человек погибло, это еще и оскорбление живых - причем целого народа, который вышел на улицу мирно отстаивать свой выбор, а его в ответ избивают, пытают, сажают и да - убивают. Причем это прицельное оскорбление лучшей части беларусского протеста - женщин, силой и красотой которых любуется весь мир. Навальный назвал расследование об этой семейке пропагандонов "Паразиты", что очень точно. Во-первых, они оскверняют все лучшее, что есть в людях, не забывая при этом распихивать по карманам огромные бюджетные деньги. Во-вторых, степень их расчеловечивания дошла до такой степени, что людьми их назвать уже язык не поворачивается. На кого эта блевотина рассчитана, уму непостижимо. Даже актрисе, в которой видимо осталось что-то человеческое, стало стыдно и она извинилась в своем фб.

Александр Попков

Вот она, обыденность зла.

Кто-то писал текст, и, как бы не при делах, кто-то играл роль, сбоку, кто-то снимал на камеру, на расстоянии 5 метров.

Кирилл Мартынов

Граждане России, мы с вами это оплатили нашими налогами

Станислав Феофанов

Людей, которые смачно разливают эти телепомои по мискам зрителей, надо конечно же лечить. Желательно бромом. А еще лучше посредством круглосуточного просмотра созданного ими же и чтения литературных опусов г-жи Симоньян.

Евгений Берг

Есть пара знакомых на НТВ. Родненькие, если вы хотели уходить — вот он, тот самый день. Завтра это прилипнет к вам навсегда. Вы, может, и забудете потом. Я — нет

Роман Саченко

Хочется верить, что на российском федеральном тв, всё же работают хорошие люди, и возможно они выступят с коллективной поддержкой беларусов, выйдут на митинги, проведут забастовки, тогда и простить отдельных ошибившихся и осознавших будет проще (хотя им прощать тоже надо, это их честь замарана коллегами)...

Коллективных извинений и митингов от съемочной группы "Международной панорамы" пока не последовало. Зато в поддержку беларусов выступили с открытым письмом либеральные журналисты, публицисты и политики.

Дмитрий Травин

Еще вчера я сетовал, что наши голоса слишком тихи, и белорусы не слышат, как много говорится в России о поддержке их протестов, но вот помогла "Новая газета", и наше обращение обрело громкий голос. Мы с Иваном Любимовым и многими другими профессорами, журналистами, политиками сказали о том, что, надеюсь, важно для наших друзей в Минске.

Жыве Беларусь!

Это письмо стало одним из откликов на заявление Светланы Алексиевич, в котором писательница задалась вопросом, почему российская интеллигенция до сих пор не заявила о поддержке протестов в Беларуси. «Я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», - написала Алексиевич в обращении, опубликованном на сайте белорусского ПЕН-центра.

На обращение ответил от лица интеллигенции и ​Сергей Марков:

Белоруссия. Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич обратилась к русской интеллигенции с призывом поддержать белорусский народ в его борьбе против диктатуры. Ей отвечают интеллектуалы из России, все противники Путина и все с ней соглашаются. Хотелось бы ответить тоже.

1. Мы не считаем, что в Белоруссии идет борьбе народа против диктатуры. Мы считаем, там идет борьба двух частей народа. Большая часть за союз с Россией, а меньшая часть, под бело-красно-белыми флагами, за союз с Польшей против России.

2. Мы не считаем, что сама Алексиевич за свободу и против диктатуры. Мы считаем, что Алексиевич поддерживает диктатуру, если эта диктатура против России. Пример этого мы видим в позиции Алексиевич в отношении процессов в Украине.

3. Мы не считаем саму Алексиевич моральным авторитетом. Мы считаем, что она пишет по конъюнктуре. В советские времена хвалила Дзержинского, а в русофобские времена ругает Россию. И всегда за эту конъюнктуру получает премии от начальства. Раньше от советского начальства, а теперь от европейского начальства. К истинной моральной позиции это не имеет отношения.

4. Мы не считаем Алексиевич великим писателем. Мы считаем вручение ей Нобелевской премии в области литературы чистой политикой. Мы считаем, что ей вручили премию эту и другие больше за русофобию.

5. Поэтому мой ответ Светлане Алексиевич, - призыв прекратить поддерживать и развивать русофобию в мире, в Белоруссии в частности. Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше - покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным. А сейчас мы видим в ваших словах неискренность и большую не любовь к нам. Мы вам не верим.

Но и среди либеральных комментаторов нашлись такие, у кого упреки Алексиевич вызвали обратную реакцию.

Лев Усыскин

Странное чувство вызвал у меня укор Алексиевич в адрес российской общественности. И не из-за фигуры самой Алексиевич - ее активное советское верноподданическое прошлое и дутая литературная слава сейчас не имеют значения. И не из-за отношения к белорусской революции - общественность, в основном, ей сочувствует и ей интересуется по целому ряду причин, имеющих в первую очередь отношение к ситуации в России, а не в независимой соседней стране - и это правильно.

А потому, что... как бы это сказать... ну, вот я помню, как в 87-91 годах национальные движения республик Прибалтики активно заигрывали с российской общественностью, резонно полагая для себя важным поддержку с ее стороны -- и как во мгновение ока изменилось их отношение и к российской общественности, и к русским, и к России - едва они пришли к власти. Ну и вообще: отчего бы не уважить независимость Белорусской республики, народ которой может и должен сам решить свои политические проблемы, независимо от внешних мнений и симпатий. По крайней мере до того момента, как на улицах Минска появились иностранные войска. Мы белорусам ничего не должны -- скорее, они нам за десятки миллиардов долларов безвозвратных вливаний -- но даже их мы назад не потребуем, поскольку сами дураки. И о том, как относиться к происходящему у соседей, кого там поддерживать, мы уж решим сами, без укоров г-жи Алексиевич -- исходя из наших представлений о прекрасном и целесообразном. Ее право - радоваться или негодовать, но вот указывать нам у нее права нету.

Александр Подрабинек

Встречный вопрос

«Почему вы молчите?» – упрекает Светлана Алексиевич русскую интеллигенцию. Вопрос красивый, но риторический. Многие ей ответили, также красиво и правильно. Ответил бы и я, но только не ей.

У меня к Алексиевич встречный вопрос: а почему Вы, Светлана Александровна, молчали в советские годы, когда КГБ гнобило диссидентов? Вы даже не подписали ни одного письма в защиту арестованных и несправедливо осужденных, как это делали иногда наиболее совестливые Ваши коллеги-писатели. Вы были тогда членом Союза советских писателей, заведовали отделом в журнале «Неман». Впрочем, Вы не молчали. В 1977 году, когда КГБ громило Хельсинкские группы в Москве, Киеве и Вильнюсе, когда по стране прокатилась волна арестов диссидентов, Вы опубликовали в своем советском журнале статью «Меч и пламя революции» – панегирик Феликсу Дзержинскому, профессиональному палачу и основателю чекистской корпорации. Вы писали, что влюблены «в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные».

Это, конечно, дела прошлые. Но задавая русской интеллигенции вопрос столь высокого морального накала, надо бы понимать, что значение имеет не только содержание вопроса, но и кто его автор.

Дмитрий Сотников

Я бы в ответ Алексиевич ещё бы и так сказал: интеллигентный человек не считает своего соседа дураком и не пристаёт с советами. Для советов и разъяснений, кого выбирать, есть вежливые люди.

Наиболее сочувственно ответила Светлане Алексиевич Людмила Улицкая, чье письмо опубликовала русская служба Би-Би-Си. "Белоруссия сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России. Для всех нас события последних недель в Белоруссии — модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая", - написала Улицкая, в завершение пожелав Алексиевич "жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти". "И себе, дорогая моя, желаю того же", - заключила она.