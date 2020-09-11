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США считают, что у Лукашенко нет легитимности по итогам выборов

Стивен Бигэн

Соединённые Штаты "в ближайшие дни" введут санкции против лиц из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры. Об этом заявил в пятницу заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Он подтвердил, что Соединённые Штаты не считают легитимным переизбрание Лукашенко на пост президента 9 августа, которые в Вашингтоне не признали ни свободными, ни честными. Кроме того, США решительно осуждают насилие со стороны белорусских властей против участников акций протеста и представителей оппозиции.

Бигэн не привёл подробностей о санкциях, но сказал, что США обсуждают их с партнёрами по ЕС. Евросоюз уже подготовил санкционный список, однако пока что не ввёл санкции в действие из-за позиции Кипра, который увязывает меры в отношении официального Минска с жёсткой позицией ЕС по отношению к Турции.

В США сейчас продолжают действовать санкции против 17 высокопоставленных белорусских представителей, включая Лукашенко. В санкционном списке ЕС Лукашенко нет.

Бигэн вновь заявил, что США выступает за проведение повторных, на этот раз честных и прозрачных, выборов в Белоруссии. Он также выразил недоумение по поводу поддержки, которую, по его словам, Россия оказывает режиму Лукашенко. "Если Кремль будет продолжать такую политику, он рискует тем, что белорусский народ, у которого нет никаких враждебных чувств к России, начнёт выступать против Москвы" - сказал он. Замгоссекретаря призвал президента России Владимира Путина на встрече с Лукашенко в Москве 14 сентября поднять вопрос об освобождении политзаключённых и прекращении насилия по отношению к участникам протестов в Белоруссии.

Ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против официально объявленноёй победы Лукашенко на выборах, обсудили также на встрече в Люблине глав стран "Вышеградской четверки", в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Лидеры этих стран согласились представить на рассмотрение саммита ЕС пакет мер по, как выразился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, поддержке белорусского народа. В том числе - предложение о безвизовом режиме для граждан Белоруссии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш приывал к проведению новых выборов в Беларуси. В то же время, как писали польские и чешские СМИ, он отказался от предложения Польши встретиться в рамках саммита "четверки" с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской - которая, как утверждают её сторонники, получила на выборах большинство голосов. По его словам, он не хочет делать "поспешных шагов". Польский премьер 9 сентября встречался с Тихановской в Варшаве, а сейм Литвы накануне назвал её "избранным лидером белорусского народа".

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