США считают, что у Лукашенко нет легитимности по итогам выборов

Соединённые Штаты "в ближайшие дни" введут санкции против лиц из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры. Об этом заявил в пятницу заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Он подтвердил, что Соединённые Штаты не считают легитимным переизбрание Лукашенко на пост президента 9 августа, которые в Вашингтоне не признали ни свободными, ни честными. Кроме того, США решительно осуждают насилие со стороны белорусских властей против участников акций протеста и представителей оппозиции.

Бигэн не привёл подробностей о санкциях, но сказал, что США обсуждают их с партнёрами по ЕС. Евросоюз уже подготовил санкционный список, однако пока что не ввёл санкции в действие из-за позиции Кипра, который увязывает меры в отношении официального Минска с жёсткой позицией ЕС по отношению к Турции.

В США сейчас продолжают действовать санкции против 17 высокопоставленных белорусских представителей, включая Лукашенко. В санкционном списке ЕС Лукашенко нет.

Бигэн вновь заявил, что США выступает за проведение повторных, на этот раз честных и прозрачных, выборов в Белоруссии. Он также выразил недоумение по поводу поддержки, которую, по его словам, Россия оказывает режиму Лукашенко. "Если Кремль будет продолжать такую политику, он рискует тем, что белорусский народ, у которого нет никаких враждебных чувств к России, начнёт выступать против Москвы" - сказал он. Замгоссекретаря призвал президента России Владимира Путина на встрече с Лукашенко в Москве 14 сентября поднять вопрос об освобождении политзаключённых и прекращении насилия по отношению к участникам протестов в Белоруссии.

Ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против официально объявленноёй победы Лукашенко на выборах, обсудили также на встрече в Люблине глав стран "Вышеградской четверки", в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Лидеры этих стран согласились представить на рассмотрение саммита ЕС пакет мер по, как выразился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, поддержке белорусского народа. В том числе - предложение о безвизовом режиме для граждан Белоруссии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш приывал к проведению новых выборов в Беларуси. В то же время, как писали польские и чешские СМИ, он отказался от предложения Польши встретиться в рамках саммита "четверки" с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской - которая, как утверждают её сторонники, получила на выборах большинство голосов. По его словам, он не хочет делать "поспешных шагов". Польский премьер 9 сентября встречался с Тихановской в Варшаве, а сейм Литвы накануне назвал её "избранным лидером белорусского народа".