ЛГБТ-активистов из Петербурга задержали в аэропорту Владивостока

Во Владивостоке полиция задержала двух ЛГБТ-активистов из Санкт-Петербурга Алексея Сергеева и Алексея Назарова после жалобы Тимура Булатова, известного своей гомофобной позицией по отношению ЛГБТ-сообществу. Об этом активисты рассказали в фейсбуке.

По словам Назарова и Сергеева, полиция сняла их с самолета после прилёта во Владивосток. Активистов завели в помещение, где пять человек в штатском брали у них объяснения и спрашивали про предстоящий семинар "Азбука активизма". "Нас попросили не устраивать второй Хабаровск и пока отпустили", - позднее сообщили задержанные.

Тимур Булатов - позиционирует себя как специалист по защите традиционных семейных ценностей, детства и нравственности от "пропаганды ЛГБТ". В прошлом году по сообщению Булатова полиция задержала трех активистов движения "Весна" в Петербурге. Они хотели вывесить баннер против Александра Беглова, который на тот момент был кандидатом в губернаторы Петербурга. Активисты не успели доехать до места проведения акции. В отделе они узнали, что Булатов рассказал полицейским о предстоящей акции.