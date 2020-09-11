Из украинской версии AppStore удалили четыре приложения ВГТРК

Компания Apple удалила четыре приложения российского медиахолдинга ВГТРК из украинской версии магазина AppStore. Это было сделано по требованию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Из AppStore были удалены приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и "Вести.ру". Apple направила в ВГТРК уведомление об этом. Вещание каналов медиахолдинга было запрещено украинскими властями на территории страны в 2014 году.

Ранее Литва приостановила трансляцию на своей территории программ российского государственного телеканала RT. Причиной такого решения названы связи RT с находящимся под международными санкциями журналистом, заместителем генерального директора ВГТРК Дмитрием Киселёвым.