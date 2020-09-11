Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений

Королевство Бахрейн и Израиль в пятницу при посредничестве США подписали совместную декларацию о намерениях нормализовать отношения. Об этом сообщил Белый Дом.

Бахрейн стал вторым после Объединённых Арабских эмиратов арабским государством Персидского залива, признавшим Израиль и договорившимся с ним о нормализации отношений. Как и в случае с ОАЭ, стороны пришли к соглашению при посредничестве США.

"Ещё один ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв!" - написал в твиттере президент США Дональд Трамп. В совместном заявлении, подписанном королём Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Трампом, говорится о прорыве на пути к миру на Ближнем Востоке.

Соглашение предполагает, что Израиль и Бахрейн установят дипломатические и торговые отношения и будут сотрудничать в сфере безопасности.

Бахрейн станет четвёртой арабской страной, после Египта, Иордании и ОАЭ, установившим с Израилем дипломатическое отношения. Комментаторы отмечают роль Саудовской Аравии, которая не возражала против договорённостей во многом зависимого от неё Бахрейна с Израилем - хотя от самого саудовского королевства быстрого признания Израиля не ожидают.

Соглашение осудили власти Палестинской автономии.