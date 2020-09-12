Тихановская допустила создание нового президиума Координационного совета

В Белоруссии может быть создан новый президиум оппозиционного Координационного совета. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью изданию Tut.by. Она уточнила, что никто из членов настоящего президиума не подавал заявку на выход.

Координационный совет оппозиции был создан в середине августа. В президиум входят семь человек. Все, кроме писателя Светланы Алексиевич, арестованы или покинули страну. Накануне стало известно, что против члена Совета Ивана Кравцова возбудили уголовное дело. По версии белорусских властей, оппозиционер участвовал в нелегальных операциях по отмыванию и обналичиванию средств. Кравцов находится на Украине, куда он был выдворен вместе с другим членом совета Антоном Родненковым.

Вместе с активистами белорусские власти пытались выдворить из страны члена президиума Совета Марию Колесникову, но на границе она порвала свой паспорт и отказалась уезжать на Украину. Сейчас Колесникова находится в следственном изоляторе в Минске. Как сообщил Следственный комитет Белоруссии, оппозиционер арестована по делу о призывах к захвату власти.

Нынешнее руководство Белоруссии называет оппозиционный совет неконституционным.

С 9 августа, когда в Белоруссии завершились президентские выборы, в стране продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования. Участники протестов заявляют, что результаты были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, переизбранного на шестой срок подряд.