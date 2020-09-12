Правительство Афганистана и "Талибан" начали прямые переговоры

В Катаре начались мирные переговоры между запрещённым в России радикальным движением "Талибан" и правительством Афганистана. Это первые почти за 20 лет прямые переговоры по межафганскому урегулированию.

На церемонии открытия встречи глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла поблагодарил талибов за участие в мирных переговорах и заявил, что стороны полны решимости принести мир в Афганистан. Абдулла призвал к немедленному прекращению огня. По словам главы совета с подписания мирного соглашения в феврале погибли 12 тысяч мирных жителей, 15 тысяч – получили ранения.

Один из основателей "Талибана" мулла Абдул-Гани Барадар призвал не приносить ислам в жертву личным интересам. По словам лидера талибов, стороны должны принять на переговорах религиозные положения.

На церемонии присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Во время своего выступления он подчеркнул, что переговоры потребуют много тяжёлой работы и уступок. Глава Госдепартамента также выразил надежду на сохранение в обществе прав женщин. В субботу Помпео планирует встретиться с представителями афганского правительства и талибов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал начавшиеся переговоры "лучшим шансом на мир".

Правительство Афганистана контролирует столицу страны Кабул, центры провинций и большинство районных центров – это около 30 процентов территории страны. В руках "Талибана", по данным Long War Journal, находятся около 20 процентов территорий. За остальную часть страны стороны ведут спор. По оценкам российских дипломатов, талибы контролируют не менее 50 процентов территории Афганистана. Под прикрытием "Талибана" в Афганистане действуют около 20 иностранных группировок радикальных джихадистов.