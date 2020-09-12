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В Иране казнили 27-летнего борца Навида Афкари

Навид Афкари

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении борца и бойца смешанного стиля Навида Афкари. 27-летнего спортсмена признали виновным в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.

Афкари ранее заявлял, что его пытали. Адвокат утверждал, что доказательств вины представлено не было. Иран все сообщения о пытках отверг.

В защиту Афкари выступали президент США Дональд Трамп и глава UFC Дэйна Уайт.

Всемирный профсоюз спортсменов призвал исключить Иран из мирового спорта, если смертный приговор будет приведён в исполнение.

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