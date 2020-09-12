Во Франции возобновились протестные акции "жёлтых жилетов"

Во Франции возобновились акции протеста так называемых "жёлтых жилетов" – спонтанного антиправительственного движения, возникшего в конце 2018 года. Участники манифестаций носят жёлтые светоотражающие жилеты. Субботние протестные акции в Париже и других городах возобновились после летних отпусков. 12 сентября в Париже были закрыты десятки станций метро. Полиция задержала десятки протестующих.



После предупреждения парижской полиции о запрете акций в районе Елисейских полей, у Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции главы правительства, протестующие назначили сбор участников в нескольких других местах, в частности, у базилики Сакре-Кёр. Во второй половине дня в субботу поступили сообщения о первых столкновениях с полицией и задержаниях более 150 человек.

Первоначально причиной манифестаций "жёлтых жилетов" в конце 2018 года стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на автомобильное топливо. Вскоре требования манифестантов расширились до отставки президента Макрона. Движение было поддержано несколькими лидерами основных политических партий и политических движений Франции.

Движение продолжилось и расширилось в 2019 году. Проводились регулярные субботние манифестации с блокированием уличного движения.

С 5 декабря 2019 года в связи с пенсионной реформой Париж охватили массовые забастовки, радикально настроенные участники акций проводили погромы.

11 января 2020 года правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы – достижения 64 лет для получения полной пенсии.