Жюри Венецианского фестиваля наградило фильм "Дорогие товарищи"

На завершившемся 77-м Венецианском международном кинофестивале Главный приз "Золотой лев" вручён фильму Nomadland ("Земля кочевников") китайского режиссёра, 38-летней Хлоэ Чжао, работающей в США. Как отмечает Кольта.ру, критики особо отметили, кроме режиссуры, исполнительницу главной роли, американскую актрису Фрэнсис Макдорманд.



Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру вручен японскому режиссёру Киёси Куросаве, автору фильма "Жена шпиона". А приз Большого жюри получил "Новый порядок" Мишеля Франко из Мексики.

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри кинофестиваля. Как сообщает ТАСС, получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".

Исторические события, известные как "Новочеркасский расстрел", стали поводом для камерной и пронзительной мелодрамы (подробнее см.: "Между Сталиным и Маринкой. Фильм о Новочеркасском расстреле").