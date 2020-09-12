Жюри Венецианского фестиваля наградило фильм "Дорогие товарищи"

На завершившемся 77-м Венецианском международном кинофестивале Главный приз "Золотой лев" вручён фильму Nomadland ("Земля кочевников") китайского режиссёра, 38-летней Хлоэ Чжао, работающей в США. Как отмечает Кольта.ру, критики особо отметили, кроме режиссуры, исполнительницу главной роли, американскую актрису Фрэнсис Макдорманд.
Приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру вручен японскому режиссёру Киёси Куросаве, автору фильма "Жена шпиона". А приз Большого жюри получил "Новый порядок" Мишеля Франко из Мексики.
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" удостоился специальной премии жюри кинофестиваля. Как сообщает ТАСС, получая награду, режиссер поблагодарил свою "коллегу и жену Юлию Высоцкую", которая сыграла главную роль в картине, а также "друга и продюсера Алишера Усманова".
Исторические события, известные как "Новочеркасский расстрел", стали поводом для камерной и пронзительной мелодрамы (подробнее см.: "Между Сталиным и Маринкой. Фильм о Новочеркасском расстреле").
- В России фильм выйдет в широкий прокат во второй половине осени – с навязанными действующим законодательством цензурными купюрами.
- Публикации о событиях в Новочеркасске появились только в перестройку – вся информация о расстреле была засекречена по решению Президиума ЦК КПСС, подписка о неразглашении взималась в обязательном порядке, её нарушение гарантировало строжайшее, вплоть до высшей меры, наказание.
- Тема остаётся неудобной и в 2020-м. Неожиданно, что за неё взялся режиссёр Андрей Кончаловский, вполне дружественный российской власти. Фильм снят при поддержке Министерства культуры.
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