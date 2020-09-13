В России сегодня основной день голосования на выборах

В 83 российских регионах проводится голосование на выборах различного уровня. В этом году власти впервые разрешили местным избирательным комиссиям проводить выборы в течение трёх дней. Это изменение, как сообщает ТАСС, связано с продолжающейся пандемией коронавируса и призвано содействовать защите здоровья избирателей. 11 и 12 сентября были установлены как дополнительные дни, а 13 сентября – как основной день голосования.

В общей сложности 11–13 сентября в России* проходят более 9 тысяч различных избирательных кампаний и местных референдумов.

Впервые многодневное голосование в России было использовано в ходе плебисцита по одобрению поправок к Конституции (25 июня – 1 июля). Газета "Коммерсантъ" обращает внимание, что тогда возникли сложности при попытках организовать наблюдение за ходом голосования – из-за продолжительности по времени. Право направлять наблюдателей могли только федеральная и региональные общественные палаты. По соглашению с общественными палатами на участках могли присутствовать наблюдатели от партий, но этим правом воспользовались не все: КПРФ, "Яблоко" и ПАРНАС отказались.

*Официальная российская статистика включает сведения по аннексированному Крыму