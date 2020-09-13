В России коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,05

В России за последние сутки скончались 94 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших за все время пандемии достигло 18 578, выздоровевших — 876 225.*

За последние сутки зарегистрировано 5 449 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в России за всё время эпидемии превысило 1 062 811. Такие сведения опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коэффициент распространения COVID-19 в России в конце недели достиг 1,05. Наибольший показатель 1,08 - в Подмосковье, отмечает ТАСС.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 28,8 миллиона человек, умерли от коронавирусной инфекции более 920 тысяч.

Наихудшая статистика заражённых и умерших - в США: 6 486 113 и 193,701 соответственно.

*Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму.