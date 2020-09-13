В Минске на "Марш героев" вышли больше ста тысяч человек 

В Минске на традиционную воскресную акцию протеста, которая оппозиция заявила под названием "Марш героев", вышли, по разным оценкам, от ста до ста пятидесяти тысяч человек.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн, сообщает "Интерфакс". Одна из них движется по проспекту Независимости в сторону резиденции действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, другая направляется в сторону элитного коттеджного посёлка "Дрозды", где проживают многие чиновники из его окружения.

Очевидцы событий сообщают о начавшихся задержаниях. При этом неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками силой затаскивали людей в автозаки и микроавтобусы ещё до начала акции по пути на неё - так, в частности, произошло на улице Маяковского и на проспекте Дзержинского. Всего к пяти часам дня были задержаны более 300 человек.

Также сообщается, что в центр Минска стянуты бронетехника и военные грузовики, закрыты восемь центральных станций метрополитена, а власти традиционно отключили в нескольких районах мобильный интернет.