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Женский турнир US Open выиграла Наоми Осака

Наоми Осака

Открытый чемпионат США по теннису US Open выиграла японская теннисистка Наоми Осака - она обыграла Викторию Азаренко из Беларуси со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Призовой фонд - $53,4 миллиона.

Наоми Осака, которой 22 года, занимает левятое место в рейтинге международной Женской теннисной ассоциации. 31-летняя Виктория Азаренко находится на 27-й позиции рейтинга ассоциации.

Победительницами US Open в парном разряде стали российская и немецкая теннисистки Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд. В финале они победили американку Николь Мелихар и китаянку Сюй Ифань.

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